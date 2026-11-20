Personal de Comisaría Colonia Yeruá intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 245, en el carril con sentido norte-sur.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un camión - modelo DAF 480 - se encontraba realizando una maniobra de retorno y cruce de carril cuando, por causas que se tratan de establecer, otro camión, en este caso marca Volkswagen, modelo 19.360, que circulaba en sentido norte-sur, debió efectuar una maniobra evasiva.

Como consecuencia de ello, este último rodado terminó colisionando contra el guardarraíl y posteriormente contra una columna de alumbrado ubicada en el sector.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del camión Volkswagen no presentaba lesiones visibles, aunque igualmente fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación médica preventiva.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Colonia Yeruá y de Caminera Concordia. Asimismo, se aguardó la llegada de una grúa del peaje para la remoción de los vehículos.

El tránsito permaneció reducido, aunque habilitado y con circulación normal, contándose además con la colaboración de personal de la empresa que realiza trabajos de repavimentación en el sector.

Por último, se aclaró que continúan "las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro".

Fuente: Diario Río Uruguay.