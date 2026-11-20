Un hombre de 40 años con pedido de captura vigente fue detenido en Villa Alcaraz, en el Departamento La Paz, durante la tarde del jueves 19 de noviembre. Era requerido por la Justicia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, según informó Ahora.com.

El procedimiento comenzó a partir de un oficio judicial bonaerense. Personal de la Comisaría 17 de Villa Alcaraz realizó tareas investigativas y localizó al hombre mientras trabajaba en una vivienda de la localidad.

Una vez ubicado, los efectivos informaron la situación a las autoridades intervinientes, que dispusieron su aprehensión y traslado.

Tras un examen médico, el hombre fue llevado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición judicial. Allí aguardaba las diligencias necesarias para su posterior traslado ante la autoridad que solicitó la captura.

En las actuaciones intervienen la Comisaría 17, la Oficina de Gestión de Audiencias de La Paz y la autoridad judicial de San Nicolás. El parte no precisó el delito investigado ni otros detalles de la causa que motivó el pedido de captura.