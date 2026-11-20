El barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe fue escenario este viernes de un nuevo femicidio, el segundo que registra la capital provincial en lo que va de la semana.

El episodio violento tuvo lugar en el interior de una vivienda de Corrientes al 4100 y fue protagonizado por un policía que mató a su pareja, también integrante de la fuerza, para luego quitarse la vida.

Por el hecho, arribaron al lugar distintas unidades policiales que tras el hallazgo custodiaron el domicilio hasta la llegada los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para el análisis de la escena del crimen. El caso, a su vez, fue informado a la fiscal en turno de la Oficina Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Femicidios en Santa Fe ¿cuántos hubo en 2026?

Según datos del Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) la provincia de Santa Fe registró desde el 1 de enero al 19 de noviembre de 2026 un total de 49 femicidios ocurridos de diversas formas.

El reporte de la ONG informó además que 26 fueron directos o íntimos; 4 vinculados; un trasvesticidio; 6 en contexto de narcotráfico y crimen organizado; 10 que se encuentran en investigación, entre otros.