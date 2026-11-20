Un hombre sufrió una descarga eléctrica y cayó desde una altura aproximada de tres metros en la intersección de Dorrego y Laurencena, en Paraná. El herido fue trasladado de inmediato en ambulancia para recibir atención médica.

Según se informó, Bomberos Voluntarios de Paraná reportó el accidente e indicó inicialmente que la descarga habría provocado la caída. No se precisó qué actividad realizaba el hombre ni en qué circunstancias se produjo el contacto con la electricidad.

Desde Bomberos señalaron que el episodio implicaba riesgos por las posibles lesiones asociadas tanto a la descarga como al impacto de la caída.