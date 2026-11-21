Un joven de 25 años fue asesinado este viernes por la noche en Colonia Roca, una localidad de menos de mil habitantes en la zona oeste de Concordia, tras una violenta discusión que se produjo en la vía pública. El presunto autor del hecho, de 26 años, fue detenido minutos después por personal policial, mientras intentaba escapar del lugar.

Según se informó desde la Policía a ANÁLISIS, el episodio ocurrió alrededor de las 20.30 en la intersección de calles Santa Fe y Los Ceibos. La víctima, identificada como Fernando Núñez, circulaba en bicicleta cuando se cruzó con Walter Marcos Ismael, quien se desplazaba en un Volkswagen Gol acompañado por otro hombre.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, entre ambos existían conflictos familiares de larga data vinculados a la pareja del acusado. En ese contexto, se produjo una discusión que derivó en un enfrentamiento físico, durante el cual Núñez habría golpeado a Walter. Fue entonces cuando el conductor extrajo un arma de fuego desde el interior del vehículo y efectuó dos disparos contra el joven. Las heridas de bala posteriormente le provocaron la muerte.

Tras el ataque, el presunto homicida huyó solo, aunque fue interceptado y detenido por efectivos de la comisaría séptima en la zona de calles 2 de Abril y Doctor Alda. La Fiscalía de turno fue inmediatamente notificada del hecho y quedó a cargo de la investigación.

Horas más tarde, a partir de una orden judicial, se realizó la requisa personal y vehicular del detenido. Como resultado, se secuestró el auto Volkswagen Gol, un teléfono celular y un revólver marca Venturini calibre .22. El arma tenía capacidad para seis cartuchos y fue hallada con cuatro proyectiles intactos y dos vainas servidas.

Los investigadores también lograron identificar al acompañante que viajaba en el vehículo al momento del hecho, quien fue localizado en Colonia Roca y posteriormente aprehendido por disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Además, el fiscal interviniente dispuso la práctica de la autopsia al cuerpo de la víctima.

Fuentes policiales señalaron que se recibieron al menos cuatro testimonios y que existen registros fílmicos del episodio, elementos que permitirían reconstruir con precisión la secuencia que culminó con el trágico desenlace.