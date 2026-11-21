La búsqueda del camionero entrerriano desaparecido en Cinco Saltos, Río Negro, se mantiene activa. A cuatro días de que cayera al canal grande de esa ciudad, las autoridades de Río Negro sostienen un amplio operativo que aún no arrojó resultados.

Los rastrillajes se retomaron a primera hora de este sábado 21 de noviembre y se extendieron hasta Fernández Oro con el objetivo de hallar algún indicio sobre su paradero. En paralelo, y tras varios días sin precisiones sobre sus datos personales, el Ministerio de Seguridad provincial informó que el hombre fue identificado como Javier Luis Tomás Ríos.

Las tareas para encontrar a Javier Luis Tomás Ríos se retomaron este sábado y, según la información oficial, el terreno de búsqueda se amplió hacia las localidades vecinas de Cinco Saltos, es decir, hasta Cipolletti y Fernández Oro.

Los rescatistas se dividieron en equipos sobre agua y tierra con el fin de correr toda la extensión del canal que recorre las zonas rurales del Alto Valle.

Como en las primeras jornadas, el operativo continúa con embarcaciones y buzos junto a la Policía de Río Negro y la Brigada Rural. No obstante, ahora se incorporó un dispositivo sumergible para inspeccionar y remover el fondo del canal principal.

Las autoridades esperan obtener resultados positivos este sábado, aunque el operativo podría dificultarse por la alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Si la lluvia se intensifica, los rastrillajes en el agua podrían interrumpirse.

Diario Río Negro