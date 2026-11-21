Un megaoperativo antidrogas desplegado este viernes en distintas localidades de Entre Ríos derivó en la detención de cinco hombres, el secuestro de más de 40 millones de pesos, casi 44.000 dólares, drogas, armas de fuego y vehículos. La investigación, impulsada por la Policía de Entre Ríos e instruida por la Justicia Federal, incluyó 21 allanamientos simultáneos realizados en cinco ciudades entrerrianas y una localidad bonaerense.

La Dirección General de Drogas Peligrosas informó que el procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa por narcotráfico, instruida en el Juzgado Dederal de Victoria, a cargo de Federico Martín.

Las medidas judiciales se concretaron entre las 6 y las 16 en Gualeguay, General Galarza, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Boulogne (Buenos Aires), tras varios meses de tareas de inteligencia e investigación.

Del operativo participaron distintas divisiones de Drogas Peligrosas de la provincia, junto con efectivos de las Guardias Especiales, la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA), en un amplio despliegue coordinado que abarcó diferentes puntos del territorio provincial.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron cerca de cuatro kilos de marihuana y más de un kilo y medio de cocaína distribuidos en distintos envoltorios. Además, incautaron $40.388.200 en efectivo y 43.924 dólares estadounidenses.

También fueron secuestrados 51 teléfonos celulares, dos notebooks, un pendrive, un chip SIM, dispositivos informáticos y documentación considerada de interés para la causa, entre ellos talonarios de recibos, chequeras y anotaciones que serán sometidas a análisis.

En cuanto al armamento, la Policía halló un revólver calibre .22, una carabina del mismo calibre, un arma de aire comprimido modificada para disparar munición calibre .22, cargadores y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

El procedimiento incluyó además el secuestro de cuatro vehículos, tres automóviles y una motocicleta, además de balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga y objetos con restos de cocaína.

Las autoridades confirmaron la detención de cinco hombres, quienes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Victoria. Asimismo, fueron identificadas 54 personas, distribuidas en partes iguales entre hombres y mujeres, que permanecen supeditadas a la investigación judicial.