En el marco de un amplio Operativo Saturación desarrollado en distintos sectores de Concordia, personal policial llevó adelante tareas de prevención, identificación de personas y control vehicular.

En inmediaciones de calles Las Heras y Odiard, efectivos de la Sección Motorizada y de Cuerpo y Guardia procedieron a identificar a un hombre que, al advertir la presencia policial, se descartó de una bolsa de nylon.

Al verificar su contenido se localizaron diez envoltorios con clorhidrato de cocaína y recortes de nylon, motivo por el cual se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas.

Paralelamente, en el marco del mismo dispositivo preventivo, personal de Comisaría Primera desarrolló controles vehiculares en la intersección de Chacabuco y Alvear.

Como resultado del operativo fueron retenidas siete motocicletas por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, principalmente por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula y casco protector.

Los rodados retenidos fueron trasladados al depósito correspondiente, continuándose con las actuaciones administrativas de rigor.

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