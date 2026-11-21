Poco después de las 20 de este viernes, un policía, jefe de calle del 911, recibió el llamado de un compañero de trabajo. Le comentaba que su hija, también policía de la misma División, no respondía los llamados y mensajes al celular y tampoco atendía en su casa de calle Pichón Sánchez y Benjamín Victorica, en el barrio Belgrano de Paraná. Cuando acudieron en un móvil al lugar, observaron que el aire acondicionado estaba prendido y la puerta cerrada con la llave colocada del lado interior. Sin embargo, no había signos de vida dentro de la vivienda. Decidieron irrumpir por la fuerza y se encontraron con el peor escenario: Fedra Camila Pratti había sido asesinada. Cerca de su cuerpo estaba el de su parea Johann Manuel Martínez. La Justicia investiga un femicidio seguido de suicidio, se informó a ANÁLISIS.

Fedra tenía solo 25 años. El femicida tenía 36. Hacía unos cuatro años que estaban en pareja y convivían en esa casa que era propiedad de la familia del hombre. No hay registros de denuncias por violencia de género, pero testigos refirieron conflictos desde hacía bastante tiempo. Al parecer, según lo manifestado por allegados a los investigadores, la joven estaba por poner fin a la relación.

El fiscal Laureano Dato está a cargo de la investigación del suceso. Actuó en el lugar junto al personal de la División Homicidios, de la comisaría sexta, la Policía Científica, el médico forense y todos los recursos necesarios para intervenir en estos casos. También llegó un equipo de psicólogos para contener a la familia de la víctima y a sus compañeras de trabajo.

Aunque se van a analizar cámaras de vigilancia de los alrededores para descartar la participación de un tercero en el crimen, todo indica que la hipótesis señalada es la única firme: Martínez mató a Fedra y luego se quitó la vida. Para ello utilizó el arma reglamentaria de la suboficial que se desempeñaba en el área de Videovigilancia del 911. Él era carpintero.

Algunos vecinos de la pareja dijeron que escucharon ruidos similares a disparos de armas de fuego alrededor de las 15 del viernes. Pero como es habitual escuchar detonaciones en esa zona, muchos no suelen llamar a la Policía para denunciarlo. Por lo observado por el médico forense, ese horario podría corresponder con la data de la muerte. No obstante, se aguarda el resultado de la autopsia.

Las familias de Fedra y de Martínez estaban en el lugar del hecho, devastadas, mientras actuaba la Policía. El caso produjo una profunda conmoción en el barrio y sobre todo en la Policía de Paraná, no solo porque Fedra había egresado de la Escuela de Suboficiales un año atrás y trabajaba en la fuerza de seguridad, sino también porque era hija de un policía con una larga trayectoria muy querido entre sus pares, y muchos vieron crecer a la víctima desde que era niña.

Se trata del séptimo femicidio ocurrido en Entre Ríos en lo que va de este año, según las estadísticas de AHORA. Los primeros seis fueron: Vanesa López, de 39 años, asesinada el 12 de febrero en Gualeguay. Está detenido un hombre que la acosada. Priscila Alanis, de 33 años, asesinada el 2 de marzo en Concordia por su pareja, quien se suicidó. María Leonor Godoy, de 58 años, fue atacada el 4 de abril en Concordia y murió el 27 de ese mismo mes. Está detenido su expareja. Elsa Marta González, de 55 años, murió el 21 de mayo tras ser atacada por su excuñado en La Paz. Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, fue asesinada en Gualeguaychú por su pareja el 2 de septiembre. Andrea Bruselario, de 48 años, asesinada en Rincón del Doll (Victoria) por su pareja.

Femicidios y armas policiales: otros dos casos en el mismo día

Otros dos casos de femicidio seguidos de suicidio que tuvieron como protagonistas a integrantes de fuerzas policiales conmocionaron este viernes a las provincias de Salta y Santa Fe. En ambos hechos, las principales hipótesis investigativas apuntan a que los efectivos asesinaron a mujeres con las que mantenían o habían mantenido una relación de pareja y luego atentaron contra sus propias vidas. Y que utilizaron armas reglamentarias para perpetrar los asesinatos, lo cual señala la necesidad de discutir la política de las armas policiales en los hogares, sobre todo cuando existen indicios de violencia de género.

El primero de los casos ocurrió en la localidad salteña de Chicoana, Salta. La víctima fue identificada como Denis Viñabal, de 27 años, quien había concurrido a una audiencia en un Centro de Mediación junto a su expareja, el policía provincial Carlos Enrique Pascal. Según la información difundida por la investigación, el hombre utilizó su arma reglamentaria para atacar a la joven dentro del edificio y luego escapó del lugar. Tras un operativo de búsqueda, fue hallado gravemente herido en una zona descampada y falleció posteriormente en un hospital. La causa quedó en manos de la fiscal María Luján Sodero, quien investiga el hecho como un femicidio seguido de suicidio.

Horas después, un episodio de similares características se registró en la ciudad de Santa Fe. Una pareja de policías fue hallada sin vida en una vivienda ubicada sobre calle Corrientes al 4100, en barrio Alfonso. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar una discusión y detonaciones de arma de fuego provenientes del inmueble. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos integrantes de la Brigada Motorizada de la Policía santafesina. Las primeras evidencias recolectadas en la escena llevaron a los investigadores a sostener la hipótesis de que el hombre asesinó a su pareja y posteriormente se suicidó.

Otro femicidio de una policía del 911, diez años después

Hace una década, otra policía del 911 fue víctima de femicidio. Romina Ibarra tenía 35 años, dos hijos y también trabajaba en la División Videovigilancia de la Policía en Paraná.

El 5 de noviembre de 2016, su expareja Orlando Ojeda, efectivo de la Prefectura Naval Argentina, llegó a la casa de Cortada 538 del barrio Mosconi, que hoy lleva el nombre de la víctima del femicidio. Con su arma reglamentaria, el asesino terminó con la vida de la mujer.

Luego se dirigió en moto hacia el otro extremo de la ciudad, calle Medus y Antelo, donde vivía su otra expareja, la docente de la E.E.T. Nº 2 Lidia Milesi, y también la mató.

Ojeda tenía denuncias por violencia de género, pero nunca le retiraron el arma. Está en la cárcel de Paraná cumpliendo prisión perpetua.