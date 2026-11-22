Un joven motociclista perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial en el acceso a Crespo, al colisionar con un automóvil.

Bomberos de Crespo recibieron un llamado en la guardia a las 2 de la madrugada de este domingo, alertando sobre un accidente en la intersección de Ruta Nacional 131 y Acceso Illia.

De inmediato se hizo presente la primera dotación en el lugar, constatando el choque entre un automóvil Volkswagen Golf y una motocicleta. Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta perdió la vida.

La intervención de los bomberos consistió en realizar tareas de prevención, señalización e iluminación de la escena, a fin de garantizar la seguridad en el sector y facilitar el trabajo de los demás equipos intervinientes.

El conductor de la moto es oriundo de Libertador San Martín, mientras que quien conducía del automóvil es de la localidad de Seguí.

En el lugar intervino personal de Comisaría Crespo y Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de ambos vehículos, al traslado del cuerpo a la morgue y la realización de las diligencias médicas correspondientes.

Asimismo, se dispuso la extracción de sangre y orina del conductor del automóvil, y la posterior detención del conductor del automóvil, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.