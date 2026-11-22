Se trató de un camión marca Scania con semirremolque, que transportaba una carga de fertilizantes

En horas de la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 4.30 horas, se registró un siniestro vial a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Provincial Nº 6, jurisdicción de Comisaría General Urquiza, a 5 km sobre el límite con el Departamento de Rosario del Tala.

Un camión marca Scania con semirremolque, que transportaba una carga de fertilizantes y circulaba en sentido norte-sur, desde Uruguayana (Brasil) con destino a San Nicolás, provincia de Buenos Aires, protagonizó un vuelco luego de que su conductor perdiera el control del rodado al ingresar a la banquina.

Como consecuencia del siniestro, el vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica, provocando la interrupción total de la circulación vehicular en ambos sentidos; en cuanto el conductor resultó ileso, registrándose únicamente daños materiales.

Cabe destacar que el tránsito permaneció totalmente interrumpido hasta aproximadamente las 9 horas, debido a la obstrucción de la calzada, indicó el sitio Ahora.

En el lugar intervino personal policial de Comisaría General Urquiza, dependiente de la Jefatura Departamental Villaguay, realizando las actuaciones correspondientes.