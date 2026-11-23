Tras varios allanamientos en La Paz, dos sujetos quedaron bajo investigación por tenencia ilegal de arma de fuego y cultivo de plantas para la producción de estupefacientes. Los procedimientos se realizaron en el barrio Feria.

Según se informó desde la Jefatura Departamental de Policía, en el marco de una investigación por un delito contra la propiedad, durante la mañana de este lunes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante cuatro allanamientos en distintos domicilios del barrio mencionado.

Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de una pistola calibre .22, municiones de distintos calibres y cuatro plantas de Cannabis Sativa.

Asimismo, dos hombres mayores de edad quedaron supeditados a las actuaciones judiciales, en relación con los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, contemplado en el artículo 189 bis del Código Penal Argentino, y cultivo de plantas para la producción de estupefacientes, previsto en el artículo 5°, inciso a), de la Ley Nacional N.º 23.737.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones correspondientes.

"Las medidas judiciales fueron el resultado de diversas tareas investigativas desarrolladas previamente, que incluyeron el análisis de información, relevamientos y levantamiento de registros fílmicos de cámaras de seguridad, elementos que permitieron avanzar en la investigación y orientar las diligencias realizadas", se indicó desde la fuerza de seguridad.

Los procedimientos contaron con la participación y colaboración de personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, Comando Radioeléctrico y Guardia Especial, todos dependientes de la Jefatura Departamental La Paz.