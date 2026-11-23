Una joven de 21 años fue encontrada con lesiones visibles en la vía pública de Concordia y denunció que su pareja la golpeaba, la amenazaba y la encerraba contra su voluntad. Su testimonio permitió avanzar en una investigación y secuestrar armas y municiones.

Personal de la Comisaría Cuarta intervino durante la madrugada al localizar a la mujer. Ella manifestó que su pareja, un hombre de 36 años, la había agredido con golpes de puño y que, como consecuencia, habría sufrido la fractura de una pieza dentaria. También denunció que le sustrajo el teléfono celular.

La joven relató que las situaciones de violencia se extendían desde hacía varios meses. Además de las agresiones y las amenazas, señaló que había sido encerrada contra su voluntad y que el denunciado la obligaba a mantener ocultas armas que le pertenecían.

A partir de la denuncia y de las tareas investigativas, los policías acompañaron a la víctima y localizaron una pistola de gas comprimido y un revólver calibre .32 largo, sin numeración visible, que contenía seis cartuchos completos. Ambos elementos fueron secuestrados, informó Ahora.

Con el avance de la investigación se solicitó una medida judicial sobre un inmueble vinculado al denunciado. El Juzgado de Garantías 4 autorizó un allanamiento, que se realizó durante la tarde.

En ese procedimiento se secuestraron dos cartuchos calibre .32 largo, un proyectil, una garrafa de gas comprimido y una caja con proyectiles plásticos destinados a un arma de ese tipo.

La causa continúa bajo investigación por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, además de la tenencia de un arma de fuego. El parte no informó la detención del denunciado y señaló que continúan las diligencias.