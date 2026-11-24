Dos hombres identificados como Luis Oscar Vargas y Giancarlo Daniel Silva, fueron condenados a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado llevado a cabo en Colón por delitos cometidos en distintos comercios de esa ciudad.

La audiencia se realizó este martes en el Juzgado de Garantías y estuvo encabezada por Jesús Penayo Amaya. Ejerció la defensa Abril Otegui y representó a la fiscalía Micaela Di Pretoro.

Según informó El Entre Ríos, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, durante el horario nocturno.

El primero tuvo lugar aproximadamente a las 21:25 horas, en el local comercial “La Chacra”, ubicado en la intersección de Presidente Perón y Chacabuco. Allí, dos personas ingresaron simulando ser clientes y, mientras una de ellas logró que la empleada se dirigiera hacia la parte posterior del negocio a buscar mercadería, la otra aprovechó la ocasión para apoderarse de mercadería que se encontraba sobre el mostrador. Inmediatamente, ambos se retiraron del lugar.

El segundo hecho ocurrió aproximadamente a las 21:40 en la “Fiambrería Joni”, ubicada en calle San Martín 696. En esa oportunidad, dos personas ingresaron simulando ser clientes y manifestaron su intención de comprar cigarrillos sueltos. En un momento, uno de ellos se acercó al comerciante y le exigió que permaneciera quieto y le entregara el dinero, diciendo que tenía un arma de fuego, mientras ambos simulaban portar armas entre sus prendas de vestir. Ante esta situación, el comerciante que se encontraba al teléfono, comenzó a pedir ayuda a su padre para que diera aviso a la Policía. Seguidamente, uno de los sujetos tomó mercadería que se encontraba exhibida en el mostrador, huyendo los dos.

El tercer suceso se produjo aproximadamente a las 21:50 en el “Autoservicio Juan” (Urquiza 971), donde tres personas ingresaron simulando ser clientes. Mientras dos retiraban bebidas de una heladera, la restante anunció que se trataba de un asalto, exigiéndole al comerciante la entrega del dinero y manifestando que se encontraban armados. Mediante estas amenazas lograron apoderarse de la suma de $252.000 en efectivo, y mercadería varia.

En los tres episodios, los autores se movilizaban en un automóvil Fiat Mobi en el que aguardaban otros ocupantes, quienes cumplían funciones de vigilancia en las inmediaciones y facilitaban la posterior huida.

Luego del último caso, personal policial logró interceptar el vehículo en la intersección de calles Cabo 1º Pereyra y San Martín de Colón, procediendo a la aprehensión de sus ocupantes y al secuestro de los elementos sustraídos.

Los hechos fueron calificados como hurto simple —primer hecho— y robo simple —segundo y tercer hecho—, en concurso real, conforme a los artículos 162, 164, 45 y 55 del Código Penal.

Ambos imputados son oriundos de la provincia de Buenos Aires y desde el momento de sus respectivas aprehensiones se encontraban cumpliendo prisión preventiva en una unidad penal, hasta el dictado de la sentencia condenatoria.