Un control de Gendarmería en Cuchilla Redonda (departamento Gualeguaychú) permitió incautar fentanilo y ketamina de uso médico y anestésico, que eran transportados sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se realizó hace tres días sobre la Ruta Provincial 16 y terminó con el secuestro de 50 frascos y ampollas, además de instrumental sanitario, cuyo origen se desconoce.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Gualeguay, dependiente del Escuadrón Nº 56 Gualeguaychú, quienes desarrollaban tareas preventivas de control vehicular cuando advirtieron la presencia de un automóvil que se había detenido antes de llegar al puesto de inspección.

Ante esta situación, los uniformados se acercaron al vehículo y realizaron una verificación. Durante el procedimiento constataron que el conductor trasladaba distintos medicamentos empleados en prácticas médicas y anestésicas, junto con elementos utilizados en el ámbito sanitario, sin contar con documentación que justificara su legítima tenencia.

Secuestraron medicamentos e instrumental médico

Tras detectar las irregularidades, los gendarmes dieron intervención a la Fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez, que dispuso el traslado del vehículo y los elementos encontrados hasta una dependencia de la fuerza federal, informó El once.

En el lugar se efectuó una inspección minuciosa, en presencia de testigos, para identificar y contabilizar los productos transportados. Como resultado, se procedió al secuestro de 50 frascos y ampollas de medicamentos, entre los que se encontraban ketamina, remifentanilo y midazolam.

También fueron incautados elementos destinados a procedimientos médicos, como agujas y dispositivos de punción. Todo el material quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial interviniente.

El conductor quedó en libertad, supeditado a la causa

Luego de completar las actuaciones correspondientes, la Fiscalía dispuso que el conductor continuara en libertad, aunque quedó supeditado a la investigación judicial.

Los medicamentos y elementos secuestrados permanecieron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su procedencia y establecer las circunstancias en las que eran transportados.