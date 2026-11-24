La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, remitió a juicio por jurados la causa iniciada contra Yamil Alexander José Cabrera, el joven de 20 años imputado por el asesinato de Jazmín González, de 16 años, ocurrido en octubre del año pasado en Bajada Grande.

El joven, que tras la agresión mortal a Jazmín huyó del lugar hasta que fue atacado a puñaladas, será juzgado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con tentativa de homicidio. En ese sentido, el fiscal Laureano Dato anunció que solicitará una pena de 18 años de prisión para el joven.

La resolución fue dictada por Barbagelata, tras escuchar las exposiciones del fiscal Laureano Dato, la querella particular —representada por los abogados Boris Cohen y Pablo Minetti— y la defensa técnica a cargo de José Barbagelata.

Por otra parte, Barbagelata resolvió extender la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, para Cabrera. Según lo dispuesto la medida de coerción se mantendrá vigente hasta la finalización del juicio oral. No obstante, la jueza dejó en claro que en cualquier momento del proceso se puede pedir la revisión.

Jazmín González tenía 16 años cuando fue asesinada.

Entre ellas se destacan: prohibición absoluta de contacto y de realizar cualquier acto molesto, violento o perturbador hacia los familiares de la víctima, identificada como Jazmín González. Restricción de acercamiento a testigos, ya sea de forma personal o a través de terceros, redes sociales o cualquier medio de comunicación.

Cabrera, quien reconoció haber disparado y herido de muerte a Jazmín, estaría intentando a través de su abogado acordar una pena mínima por homicidio simple, algo que la familia de la víctima rechaza. En la audiencia de este martes que AHORA presenció el abogado volvió a plantear la situación.

El asesinato de Jazmín sucedió el 19 de octubre de 2025 en Bajada Grande. Esa madrugada, Cabrera sacó un arma para disparar contra menores de edad que le tiraban piedra, pero terminó matando a Jazmín que iba en otra moto junto a Julián Manrique.

Tras cometer el hecho, Cabrera huyó junto a Manrique y Jesús Gómez. Los tres habrían intentado crear una coartada, pero no pudieron sostenerla. Es más cuando Cabrera llegó al barrio Mosconi donde vivía Jazmín fue atacado supuestamente por Emiliano Strack y Facundo Martínez, quienes lo lesionaron gravemente para vengar la muerte de la adolescente de 16 años.

Cabe recordar que además del legajo principal por el homicidio de Jazmín, existen tres causas conexas. Una involucra a Julián Jonathan Manrique, de 21 años, acusado de portación y provisión ilegítima de un arma de fuego; otra a Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez, imputados por tentativa de homicidio tras un ataque contra Cabrera; y una tercera a Jesús Gómez, señalado por encubrimiento agravado al recibir el arma minutos después del hecho.

Fuente: Ahora.