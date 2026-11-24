Por disposición de la Fiscalía de La Paz, Entre Ríos, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Cristian Gabriel Romero de 27 años. Fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe, el 16 de noviembre de 2026.

Según describió su mamá, Ana María Villalba, Cristian es tez blanca, ojos verdes, contextura delgada, mide 1.70 mts, tiene cabello castaño claro, corto. Es posible que tenga crecimiento de barba en el rostro. Posee cicatrices en los antebrazos de tatuajes que fueron retirados. En el hombro tiene un tatuaje con el nombre de Franccesca y otro en el pecho con el nombre Jeremy. La última vez que fue visto llevaba bermudas de jeans claro, remera y una gorra con la inscripción “Trueno”, calzaba chinelas y llevaba un bolso negro, grande, con sus pertenencias.

“La ropa, el gorro y el bolso es relativo porque pudo haber vendido esas pertenencias. Es decir, tenía medios para hacerse de dinero”, advirtió la mamá en diálogo con ANÁLISIS.

Cristian había decidido reinternarse en Casa Lázaro de Paraná, debido a su adicción a las drogas. Estuvo en dos oportunidades en ese dispositivo. La madrugada del lunes 16 de noviembre viajaba desde Sunchales (Santa Fe), donde estaba con su papá, con destino a Paraná, para reincorporarse al centro de rehabilitación.

Cristian llegó a la Terminal de Santa Fe, pero nunca abordó un colectivo para cruzar a Paraná. Y allí perdió contacto. No tiene teléfono celular.

En su búsqueda interviene la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, y la dra. Paula Gareis de la Fiscalía de La Paz, Entre Ríos; y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

“Cristian es un chico que está en situación de consumo problemático. Venía pidiendo ayuda para rehabilitarse, reingresar a Casa Lázaro. Había estado en dos oportunidades ahí. Se fue por voluntad propia. Y no se lo puede obligar a quedarse. Me contacté con Casa Lázaro porque él no tenía teléfono. Acordamos que tenía que llegar el lunes 16 de noviembre. Arreglamos con su papá para que se encargue de comprarle el pasaje hasta Santa Fe y cagarle la Tarjeta Sube para que cruce de Santa Fe a Paraná. El papá lo llevó, hizo todo lo que habíamos acordado. Y Cristian se vino hasta Santa Fe. Se bajó del colectivo pero no abordó otro para cruzar el túnel”, contó la mujer.

La mamá radicó la denuncia en Bóvril el miércoles siguiente. “Ahí comenzó la búsqueda. Desde el mismo lunes, el papá estuvo en conocimiento que él no había llegado a Paraná. No sabemos qué pasó, porque él no tiene teléfono. Pero no es un chico de hacer este tipo de cosas, de no comunicarse de ninguna manera. Él podía irse dos o tres días pero siempre sabíamos dónde estaba. Después volvía. Como lo hacen las personas que están en esta situación. Pero esta vez es distinto, porque él no venía enojado conmigo para desaparecer y no decir dónde está. Es más venía pidiendo por voluntad propia volver a Casa Lázaro”, relató la madre. “No sabemos qué pasó cuando llegó a Santa Fe. No tenemos certeza. Yo no me crucé a buscarlo en ese momento a Santa Fe, porque tenía miedo que se haya demorado y quizás nos cruzábamos de camino. Y él en Paraná conoce a mucha gente. Entonces esperé y después me volví a Bovril. Él es mayor de edad, y tiene autonomía. Yo esperé para hacer la denuncia. Le di más tiempo para ver si volvía, porque es un chico instruido, muy sociable. Tiene la capacidad para pedir ayuda. Yo sé que si está perdido se las va a ingeniar, se va a arreglar de alguna manera para volver a Bovril. Pero eso no pasó. Entonces me inclino porque algo le pasó. Tal vez anda consumiendo, y se desconectó, o perdido”.

Búsqueda en Santa Fe

La mujer estuvo todo el día de ayer recorriendo Santa Fe, buscándolo. “Hice una ampliación de denuncia. Porque en Santa Fe nadie lo estaba buscando, hoy sí saben que Cristian está perdido. Repartimos volantes, estuvimos en un hospital, recorrimos plazas donde hay personas en situación de calle. Nos trajimos la noticia de que lo han visto. Pero cuando llegamos a la Terminal de Santa Fe nos encontramos con la noticia que la Policía allá no lo estaba buscando. Estuvimos en el destacamento de Policía que está en Terminal y nada. Por eso tomé la decisión de irme a la Comisaría Primera y después de eso se movió la Policía”, señaló Ana María Villalba.

La mujer planteó “otro interrogante: ¿Quién y con qué criterio puede afirmar en la Terminal que lo vieron a Cristian? Porque desde Santa Fe nadie se comunicó conmigo. Ahí no tienen más novedades porque no se subió a otro colectivo”.

Más adelante la madre dijo estar conforme con el trabajo de la fiscal de La Paz. “Comprendo que Santa Fe es otra jurisdicción, donde ella no tiene injerencia. Hoy en Santa Fe lo están buscando. Lo vemos en las publicaciones de redes y medios, y nos comentaron que la Policía está haciendo una búsqueda en colectivos, piden documentos, pero hasta ayer nada”, lamentó.

Ningún familiar de Cristian pudo ver la filmación de la Terminal de Santa Fe donde supuestamente se lo ve bajar de un colectivo.

Ana María contó que este lunes feriado recorrieron lugares claves de la ciudad de Santa Fe. “Le preguntamos a la gente, mostramos los folletos, la imagen que recorre redes, una foto, sus ojos verdes muy lindos. Preguntamos y mostramos. Hubo gente que recordó haberlo visto en las redes. Los chicos en situación de calle nos dijeron que hasta antes de ayer andaba. Pero no le preguntaron nada. La última vez que lo vieron, dicen que estaba sentado al lado de una chica, una trabajadora sexual que frecuenta el hotel Rivadavia. Entonces me fui hasta el hotel, ahí tienen cámaras, pero la chica que nos atendió nos dijo que era empleada, que le resonaba el nombre, pero no nos podía dar información. Si la Policía se mueve, puede pedir las cámaras”, dijo.

Agregó que fueron recorriendo en vehículo: “Estuvimos en el Centro de Día Juan de Dios, dejamos volantes pero como era feriado no había responsables. Allí nos dieron algunas ideas de dónde podíamos seguir buscando. Llegamos a la entrada de una villa, pegamos volantes. Paramos en semáforos en rojo mostrando su foto y entregando volantes. Estuvimos hasta más de las 16.30. Fuimos a un neuro-psiquiátrico en Santa Fe. Dejamos volantes, ahí también. Recorrimos una feria. Hoy Santa Fe sabe que Cristian está perdido”.

Características

La madre contó que el joven es “como lo muestra la foto”. “Un chico delgado, tez blanca cabello castaño corto, posiblemente tenga barba. Tiene cicatrices en antebrazos de tatuajes que fueron retirados, un tatuaje que dice Franccesca, el nombre de su hija, otro que dice Jeremy, el nombre de su hijo. Las cicatrices se ven a simple vista”. “Llevaba bermuda clara, chinelas, una remera y una gorra con la inscripción ‘Trueno’. Pero pudo haberla vendido. El traía un bolso negro grande, traía sus pertenencias. Tenía medios para hacerse de dinero”, agregó.

“Hay personas que me dijeron que lo vieron, no solo personas en situación de calle. Esta vez es distinto porque él siempre se comunicaba de alguna manera, es lo que me llama la atención. Él estuvo internado en dos oportunidades, y por propia voluntad venía pidiendo volver a rehabilitación, pero ya venía sintiendo abstinencia”, alertó.

“Lo que más deseo es que aparezca. Sus hijitos tienen 8 y 6 años. Tuvimos que contarles lo que está pasando. Si Cristian puede ver esta publicación, que sepa que lo estamos esperando, que queremos que se comunique”, subrayó su mamá.

Y por último advirtió: “Hay muchísima droga, Bovril es chico y está plagado. Todo esto va a cambiar que el día que la sociedad empiece a mirar al adicto como un enfermo. Es un ser humano que necesita de nosotros, los que estamos bien, cuando esa mirada cambie, esto va a cambiar”.

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