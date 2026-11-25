Un hombre fue denunciado por un presunto ataque de violencia física y sexual contra su expareja y su actual pareja en Concepción del Uruguay. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 17 de octubre en el domicilio del acusado. Una de las mujeres realizó una presentación policial que luego ratificó en Fiscalía.

La Justicia dispuso una orden de restricción contra el denunciado. El caso también tomó estado público mediante publicaciones en redes sociales.

Según se informó a Ahora, la denuncia fue radicada el 18 de octubre, a las 00:30, en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de la Departamental Uruguay. La denunciante identificó al acusado como su expareja, un hombre de 30 años.

En su declaración, la mujer indicó que habían mantenido una relación durante ocho años y que estaban separados desde hacía cinco. También señaló que llevaban meses sin comunicarse cuando él volvió a contactarla.

Según su relato, alrededor de las 2 de la madrugada del 17 de octubre recibió mensajes de WhatsApp y de texto en los que el hombre le decía que necesitaba hablar sobre un problema. Le preguntó si podía pasar a buscarla y ella aceptó. La mujer declaró que él llegó a su vivienda aproximadamente a las 3.

El ataque denunciado habría ocurrido posteriormente en la casa del acusado. De acuerdo con información extraoficial sobre el caso, otra mujer, señalada como su actual pareja, también habría sido víctima de violencia física y sexual.

Esa misma información preliminar indica que ambas habrían sido maniatadas y que se les habrían suministrado sustancias sin su consentimiento. La causa permanece bajo investigación judicial y también se investigan publicaciones en redes sociales.