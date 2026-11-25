Una mujer de 36 años murió ahogada este martes en playa Chihuahua, Maldonado, Uruguay. La víctima fue rescatada del agua por bañistas que se encontraban en el lugar, pero no logró sobrevivir pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal de Prefectura Nacional Naval y por el equipo médico de Cardiomóvil. Según trascendió, la víctima era oriunda de Viale, departamento Paraná.

Según consignó el sitio Montevideo, el hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando que dos personas se estarían ahogando en esa playa. Ante el aviso, personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en la lancha Boston Whaler.

Al arribar, el personal policial constató que ambas personas ya habían sido sacadas del agua. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos argentinos y de 36 años. El hombre se encontraba en buenas condiciones sanitarias, mientras que la mujer estaba siendo asistida por los bañistas que habían colaborado en su rescate.

El personal de Prefectura comenzó de inmediato a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer, quien permaneció inconsciente en todo momento. Las maniobras continuaron hasta el arribo de la emergencia móvil de Cardiomóvil, cuyo personal médico se hizo cargo de su asistencia. A las 14:35 horas, el médico de Cardiomóvil constató el fallecimiento de la víctima. El fiscal de turno, Sebastián Robles, fue informado del hecho e indicó las actuaciones correspondientes.