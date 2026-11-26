El director principal de tratamiento del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Mondragón, brindó detalles sobre la fuga de Claudio Matías González, en Concepción del Uruguay. Cumplía una condena de ocho años de prisión por homicidio simple. Continúa el operativo para localizarlo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Mondragón explicitó que “ayer miércoles aproximadamente a las 19 horas el interno estaba usufructuando un acercamiento familiar en la ciudad de Concepción del Uruguay junto a otro interno que es oriundo de la misma ciudad y están alojados en la Unidad Penal 1 de Paraná”.

Planteó que “la Unidad Penal 1 estaba encargada de reintegrarlos nuevamente a Paraná y estaban encargados también de hacer lo que se llama un artículo 166 que es la autorización para ir al domicilio de su madre para visitarla porque se encuentra imposibilitada de movilizarse, y en el transcurso que se está realizando el artículo con otro interno, González aprovecha un descuido del personal y emprende una carrera desde el móvil de traslado, pateando la puerta cuando van a ingresar al otro interno. Es perseguido por el personal penitenciario pero el lugar es bastante complejo y no pudieron dar con él”.

Especificó que “estaban esposados ambos internos, incluso el que baja al domicilio de su madre siempre se lo mantiene con las esposas, porque estamos trabajando en la calle para nosotros a veces estos traslados son muy complejos así que se toman todas las medidas de seguridad. El tema es que cuando finaliza este procedimiento, cuando van a subir al otro interno al móvil, es cuando este interno González que estaba dentro del móvil aprovecha y emprende la carrera pateando la puerta del móvil”.

Explicó asimismo que “nosotros tenemos una jurisdicción de trabajo en la calle bastante limitada, nosotros lo que hacemos es ver si en el momento se lo puede recapturar y ya llegado el momento que no es recapturado, se le da aviso automáticamente al 911 para que colabore con nosotros y ellos ya se hacen cargo de la búsqueda externa del interno”.

Sobre el personal que participaba del traslado, mencionó que “eran cinco con dos detenidos; el que va a cargo de la comisión, más tres custodias y el chofer que también obviamente se aboca a la seguridad tanto del móvil como si hay que reforzar en algún caso, como fue este, también se aboca a la búsqueda. En este caso se encargó de custodiar el interno que había sido ingresado desde el domicilio y los demás se abocaron a tratar de recapturar al interno que se dio la fuga”.

Describió que la zona donde ocurrió la evasión “es un barrio conocido, el barrio 30 de Octubre, en la periferia de Concepción del Uruguay y es complejo para este tipo de trabajo porque hay muchas calles que son cortadas, son calles de tierra, con muchas casas, o sea que se dificultó la recaptura del interno dado a eso y a que el interno conocía bien la zona y tiene conocidos. Para él fue muy fácil perderse en el momento, corrió una cuadra y ya se metió en una cortada donde hay muchas casas y fue imposible porque nosotros no podemos ingresar a los domicilios sin autorización”.

Mencionó que “los internos cuando se los baja en lugares públicos, por lo general, van esposados atrás, pero en estos casos de los traslados, por cuestiones de seguridad y por casos de accidentes y demás, van esposados adelante. Es imposible viajar 300 kilómetros con las esposas detrás, pero cuando se los baja del móvil, se los esposa atrás y ese cambio se hace dentro del móvil”.

Por otra parte, recordó que “se dio un caso similar hace tres años atrás en Buenos Aires, donde es muy complejo trabajar para nosotros, por eso a partir de ese caso se ha tratado de bajar la cantidad y evaluar un poco mejor los riesgos en cuanto a los traslados por estos artículos”.

Finalmente, confirmó que González “estaba detenido por homicidio con una condena a ocho años y estaba detenido desde 2021”. “Nosotros tenemos un protocolo en cuanto a estos traslados, obviamente se da comunicación a la Dirección General, se organiza, se ve el perfil del interno y en caso de ser necesario, depende del lugar adonde se vaya, se le da aviso con anticipación a la Policía, en caso de que pueda prestar apoyo o necesitemos apoyo. Por lo general se le da aviso nada más para que esté apresto en caso de que sucedan estas situaciones como pasó en este caso particular. Hay que tener en cuenta que el episodio se da con el interno que teníamos en el móvil, no con el interno que trasladamos al domicilio de la madre”, concluyó.