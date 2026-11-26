En la provincia de Entre Ríos hay alrededor de 3.500 cámaras de vigilancia públicas, contando tanto las de la Policía como las de las diferentes Municipalidades. Lo que daría una tasa de 285 cámaras por cada 100.000 habitantes. La cifra se alcanza entre las 3.241 cámaras municipales y policiales que controla la Policía, más aquellas que tienen Municipios que no tienen convenio con la fuerza de seguridad, como el caso de Paraná.

A nivel global, las redes de los sistemas públicos de cámaras promedian unas 582 cámaras cada 100.000 habitantes (sin contar China, con la cual la cifra se multiplica varias veces), según los estudios realizados por entidades de ciberseguridad e investigación tecnológica.

En Argentina, la estadística señala que es desigual la situación de cada jurisdicción. Según las cifras oficiales difundidas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una tasa de 127 cada 100.000 habitantes, pero distritos como la Ciudad de Buenos Aires y Rosario alcanzan entre 480 y 520, acercándose al promedio internacional.

Según la información aportada por la Policía de Entre Ríos a raíz de un pedido de acceso a información pública de ANÁLISIS, la provincia tiene una cifra inferior a las principales ciudades del país, aunque mirando por localidad, en algunos casos el promedio crece considerablemente: Paraná tiene, por un lado, 306 cámaras y domos y unas 40 más del área metropolitana (San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde) que pertenecen a la División de Videovigilancia 911, que cuenta con un sistema coordinado con el centro de monitoreo, la recepción de llamados y denuncias, los móviles policiales, etc., con una tecnología contratada a la empresa Patagonia Green S.A.. Por otro lado, la capital provincial cuenta con el sistema propio de la Municipalidad que tiene alrededor de 60 de cámaras.

Gualeguaychú, por su parte, tiene 374 cámaras que son de la Municipalidad, monitoreadas por la Policía. Recientemente se entregó un edificio municipal que funcionará específicamente para esto. La tasa arroja 394. Pero si se observan localidades más pequeñas, en algunos casos la proyección de este promedio es llamativo. Urdinarrain, por ejemplo, tiene 120 cámaras para sus 10.500 habitantes: una tasa de 1.160, o lo que sería más palpable, una cámara cada 87 urdinarraenses.

Pero quizás la ciudad más vigilada de toda la provincia es Libertador San Martín, con 184 cámaras para unos 7.000 habitantes. Tasa cada 100.000: 2.628. Un dispositivo cada 38 personas. No se puede entrar, salir ni circular por ningún lado en esta localidad del Departamento Diamante sin quedar registrado por alguna cámara. Algo similar ocurre en Aldea San Antonio: una cámara por cada 28 habitantes, igual que Santa Anita (Departamento Uruguay).

En el interior de la provincia, la mayoría de las cámaras son inversiones municipales, por eso depende de los recursos de cada Municipio, así como de la demanda de sus habitantes que consideran que se trata de una medida para su seguridad. También ha habido aportes de la Provincia a través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), a través del Iafas. Y luego hacen convenios con la Policía para que se destinen los agentes necesarios para el monitoreo en las comisarías.

Paraná: más tecnología y próxima licitación

En Paraná hay en total 346 cámaras policiales del 911: 306 en la capital, 11 en San Benito, 13 en Oro Verde y 16 en Colonia Avellaneda, entre cámaras domo, fijas, con lectura automática de dominios vehiculares (LPR, como las que tienen los puestos camineros), y también cámaras con reconocimiento facial (FR).

Estas últimas no funcionan como tales, debido a que se requiere de una inversión en tecnología mucho mayor para el software específico, banco de datos, memoria para almacenamiento, así como la cuestión legal. Hay una fuerte discusión en el país debido a que los patrones faciales son datos sensibles y no podría el Estado recolectarlos. Choca con derechos fundamentales como la privacidad, el anonimato en el espacio público, la presunción de inocencia y la no discriminación, por ejemplo, según los amparos que se han presentado. La Justicia porteña lo declaró inconstitucional, mientras que Mendoza y Santa Fe dictaron protocolos, que aún están en debate.

“Esta infraestructura permite brindar una cobertura permanente de los principales corredores urbanos, espacios públicos y sectores de interés para la seguridad pública”, se explicó desde la Policía entrerriana al brindar la información sobre las cifras de cámaras de seguridad.

Como dijimos, la empresa a cargo de la prestación tecnológica integral del Sistema de Emergencias 911 y Video Vigilancia de Paraná es la mendocina Patagonia Green S.A. Fue contratada mediante Licitación Pública y adjudicada mediante el 29 de julio de 2021. El inicio del contrato fue el 18 de febrero de 2022.

Según la letra del contrato ofrece la “prestación integral del servicio de operación, mantenimiento, garantía, soporte técnico, capacitación, actualización tecnológica, ampliación y adecuación del Sistema Integral de Seguridad Pública (911), incluyendo la provisión de equipamiento, infraestructura de video vigilancia, comunicaciones TETRA, red de fibra óptica y demás componentes tecnológicos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del sistema”.

El costo se fijó en 120.000 dólares mensuales durante los primeros 12 meses y 357.000 mensuales desde el mes 13 hasta el final de los 72 meses. Es decir, un monto total de 22.860.000 dólares. Los seis años del contrato vencen en febrero de 2028, es decir que se volverá a discutir o llamar nuevamente a licitación el año próximo.