Un interno condenado por homicidio se fugó este miércoles por la tarde de un móvil del Servicio Penitenciario que realizaba un traslado para acercamiento familiar en Concepción del Uruguay. Se trata de Claudio Matías González, de 30 años, alias "Gallito", quien era trasladado desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 19 en inmediaciones de Cabo Lavalta al 800. El detenido viajaba en una camioneta Mercedes Benz Sprinter perteneciente a la Unidad Penal N° 1 "Dr. Juan José O'Connor" de Paraná, bajo custodia de personal penitenciario.

De acuerdo con el reporte oficial, el móvil transportaba a dos internos para visitas de acercamiento familiar. Cuando uno de ellos descendía del vehículo en una vivienda de calle Cabo Lavalta 819, González aprovechó un descuido y escapó a la carrera. El personal a cargo no pudo precisar inicialmente la dirección que tomó ni aportar detalles sobre su vestimenta.

El prófugo es oriundo de Concepción del Uruguay y se encontraba a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia, cumpliendo una condena por homicidio simple, a la pena de nueve años de prisión. Tras tomar conocimiento de la evasión, se informó de inmediato a las autoridades judiciales competentes.

La fiscal interviniente ordenó la elaboración de un informe detallado sobre las circunstancias de la fuga, la entrevista a la dotación del móvil penitenciario y la difusión de la imagen del condenado. Además, se informó que González es considerado una persona peligrosa debido a su antecedente condenatorio por homicidio.

Diversas dependencias de la Policía de Entre Ríos desplegaron un operativo para dar con el paradero del fugitivo, aunque hasta el momento no había sido localizado.