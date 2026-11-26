​El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos, dispuso el pase a situación de revista en disponibilidad e inició un sumario administrativo contra cinco funcionarios penitenciarios involucrados en el traslado en el que se produjo la fuga del interno Claudio Matías González, de 30 años, alias "Gallito", quien era trasladado desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

El prófugo es oriundo de Concepción del Uruguay y se encontraba a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia, cumpliendo una condena por homicidio simple, a la pena de nueve años de prisión. Tras tomar conocimiento de la evasión, se informó de inmediato a las autoridades judiciales competentes.

Según se informó a ANÁLISIS, la medida fue formalizada mediante la Resolución N° 1220/26 D.G.S.P.E.R., firmada por el director general del Servicio Penitenciario, Inspector General Alejandro Miotti. El hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre, alrededor de las 19 horas, durante un operativo de traslado de internos hacia la ciudad de Concepción del Uruguay.

​Según consta en la resolución, las actuaciones administrativas buscan determinar las responsabilidades ante un claro incumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad y de los protocolos de actuación vigentes para la realización de traslados. Esta conducta encuadraría en la causal de falta grave prevista en los artículos 161° (inciso 8) y 162° de la Ley 5654 —aplicable por remisión del artículo 83° de la Ley 5797—, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas y/o penales que pudieran surgir de la investigación.

El ​personal alcanzado por la medida, de acuerdo con el artículo 1° y 2° de la normativa, sujetos a sumario administrativo y pasados a disponibilidad (conforme al artículo 53°, inciso f, de la Ley 5797) son: ​Subprefecto César Javier Villalba, ​Suboficial Principal Eduardo Ramón Valli, ​Cabo Ariel Fernando Velázquez, ​Cabo Nelson Efraín Murador y el ​Agente Hernán Antonio Verón.

Finalmente, la Dirección General designó al Oficial Prefecto José Santiago Osuna como instructor sumariante y a la Dra. María Emilia Izaguirre como secretaria de actuaciones, quienes llevarán adelante el proceso investigativo correspondiente.