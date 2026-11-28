Se trata de Adrián Olmedo y Juan Franco, quienes fueron encontrados sin vida dentro de un Fiat 147 durante la madrugada de este sábado, en barrio Feria. La Justicia y la Policía trabajan para esclarecer el hecho.

Adrián Olmedo y Juan Franco fueron identificados como las víctimas del doble homicidio ocurrido durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en la ciudad de La Paz, según informó Ahora a partir de fuentes policiales.

Los hombres, de 34 y 24 años, fueron encontrados muertos dentro de un Fiat 147 sobre calle Arenales, en barrio Feria, en inmediaciones del puente badén. Ambos presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

Tal como informó ANÁLISIS, la intervención policial se produjo luego de que se recibiera un llamado telefónico que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego contra un automóvil en ese sector de la ciudad.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que ninguno de los dos ocupantes del vehículo presentaba signos vitales.

En el lugar trabajaron el fiscal en turno, el médico forense y personal de Policía Científica, junto con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Comisaría Primera y la Jefatura Departamental La Paz.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque, establecer el móvil e identificar a los responsables.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones vinculadas al hecho.

Fuente: Ahora.