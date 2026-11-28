Las víctimas tenían 34 y 24 años y presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en barrio Feria, en inmediaciones del puente badén.

Dos hombres de 34 y 24 años fueron encontrados sin vida dentro de un automóvil durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre, en la ciudad de La Paz. La Policía y la Justicia investigan el hecho como un supuesto doble homicidio.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, efectivos policiales acudieron a calle Arenales, en barrio Feria, tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre disparos efectuados contra un vehículo en inmediaciones del puente badén.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un Fiat 147 con dos hombres en su interior, ambos sin signos vitales y con heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

En el lugar se hicieron presentes el fiscal en turno, el médico forense, personal de Policía Científica y efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias del hecho.

En la investigación intervienen la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Comisaría Primera y la Jefatura Departamental La Paz. Aúnl no se dieron a conocer las identidades de las víctimas ni se informó sobre posibles detenciones.