Un hombre fue detenido este domingo en La Paz, en el marco de una causa por abuso de armas de fuego en la que resultó herido un hombre que tendría 31 años. Según informó la Policía, el detenido también está señalado como uno de los posibles partícipes del doble homicidio ocurrido el sábado en esa ciudad.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto a efectivos del Grupo Especial, localizó e interceptó al sospechoso en barrio Feria, en el marco de las actuaciones iniciadas en la Comisaría Primera por el ataque a tiros ocurrido durante esta jornada.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue trasladado en calidad de detenido a la Jefatura Departamental La Paz. Su posible participación en el doble crimen perpetrado el sábado 28 de noviembre es materia de investigación judicial.

En tanto, el hombre baleado presenta diversas heridas y permanece bajo observación médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la gravedad de las lesiones.

En el marco de las actuaciones, al detenido se le practicó una prueba de Dermotest, destinada a detectar posibles residuos de disparos de armas de fuego. También se le secuestró un teléfono celular, que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Cabe recordar que, en el marco de la investigación por el doble homicidio, la Policía ya había detenido a otro hombre mayor de edad durante una serie de allanamientos realizados en distintos sectores de La Paz. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, municiones y la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el crimen, además de otros elementos de interés para la causa.

Por el momento, no trascendieron la identidad ni la edad del nuevo detenido, como tampoco se estableció públicamente si existe una relación directa entre ambos hechos de violencia.