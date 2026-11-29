Un hombre quedó detenido en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido en La Paz.

Un hombre mayor de edad fue detenido en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido en La Paz. Durante los allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad, la Policía secuestró la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho, teléfonos celulares, municiones y otros elementos de interés para la causa.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, en cumplimiento de los mandamientos emitidos por el Juzgado de Garantías y Transición de esa jurisdicción, a solicitud de la Fiscalía interviniente en la causa caratulada como homicidio agravado.

Según informó la Policía de Entre Ríos, entre los elementos secuestrados se encuentran numerosos teléfonos celulares, cartuchos de distintos calibres y accesorios de motovehículos. También se recuperaron una motocicleta, su chapa patente y un casco que estarían vinculados al hecho y que habrían sido descartados.

De los procedimientos participaron efectivos de las comisarías Primera, Villa Alcaraz y San Gustavo, del Comando Radioeléctrico, de la Secretaría de Comando, de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar y de la Guardia Especial.

También intervinieron personal de la División Drogas Peligrosas y de la División Homicidios, dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

En el parte policial no se precisó la identidad del detenido ni el grado de participación que se le atribuye en el doble crimen.