La víctima fue encontrada en el arroyo Feliciano.

La víctima fue identificada como Juan Alfredo Benítez. Su cuerpo fue localizado durante la tarde de este sábado, tras un operativo de búsqueda del que participaron policías, bomberos voluntarios y familiares.

Un hombre de 48 años murió ahogado este sábado 28 de noviembre en el arroyo Feliciano, en el departamento homónimo. La víctima fue identificada como Juan Alfredo Benítez.

Según informó Ahora, las tareas de búsqueda comenzaron durante las primeras horas de la tarde, luego de que se alertara sobre la desaparición del hombre.

Del operativo participaron efectivos de la Jefatura Departamental Feliciano, integrantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Feliciano y Chajarí, además de familiares de Benítez.

El cuerpo fue localizado pasadas las 18, a unos 750 metros de la laguna de decantación del arroyo, en dirección sureste.

No trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento.

Fuente: Ahora.