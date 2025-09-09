Gaillard cruzó a Colello: “Cuando nombran al kirchnerismo, muchos entrerrianos recuerdan tiempos mejores"

La diputada nacional Carolina Gaillard (UxP-Entre Ríos) salió al cruce del secretario general de la Gobernación, que luego de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires llamó a ""ponerle un freno al kirchnerismo desde Entre Ríos en octubre". A través de un comunicado, la candidata a senadora nacional por la Lista 503 sostuvo que “cuando nombran al kirchnerismo, muchos entrerrianos recuerdan tiempos mejores".

“Descolocado con la victoria arrasadora del peronismo este domingo, que deja en evidencia que se puede gobernar una provincia protegiendo a sus habitantes y con la dignidad intacta, es entendible que quienes no pueden hacer ni un cordón cuneta y no tienen gestión para mostrar recurran a los golpes bajos, a las frases marketineras y a las burlas. ¿Qué otra cosa podrían decir?”, expuso Gaillard.

“Que no le vaya a salir a Collelo el tiro por la culata, porque en una provincia con rutas detonadas, comercios que cierran, gente durmiendo en la calle, empleados públicos y docentes con salarios congelados y tantos otros problemas, cuando nombran al kirchnerismo son muchos los entrerrianos y las entrerrianas que recuerdan automáticamente tiempos mejores”, comparó la diputada nacional.

“El kirchnerismo al que desde el gobierno provincial tanto se insiste en denostar y posicionar como enemigo es la fuerza política que gestionó las rutas, las viviendas, los hospitales, las escuelas y la gran infraestructura que conforma la provincia de Entre Ríos”, mencionó.

Más adelante, enumeró: “El asfalto por el que viajan, el centro de convenciones en el que se reúnen, el centro de medicina nuclear que visitan y admiran y tantas otras obras se hicieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

Finalmente, Gaillard señaló: “A todo eso nuestro pueblo lo tiene muy presente y lo va a demostrar en las urnas en octubre, cuando vayan a votar y a decirle basta a la crueldad y al modelo político al que el gobierno entrerriano decidió aliarse”.