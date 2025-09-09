Otra réplica a Colello: “Nuestra lista es entrerriana y a la de Frigerio la armó Karina Milei"

El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF) y candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos, Daniel Cedro, se refirió a las declaraciones del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien sostuvo que “hay que poner un freno a la vuelta del kirchnerismo”. De esta manera, el ex concejal concordiense se sumó a las réplicas contra los dichos del funcionario.

“Le recomendaría a Colello que, antes de agitar fantasmas imaginarios, se ponga a trabajar en serio por la provincia de Entre Ríos. Como todos los funcionarios porteños 011 que trajo Frigerio, se lo ve poco y nada, y mucho menos gestionando. Gastan sus pocas energías en prepotear y pretender pontificar sobre una provincia que desconocen profundamente, porque ni nacieron ni vivieron jamás en esta tierra”, señaló Cedro en un comunicado de prensa.

El dirigente justicialista remarcó que “en cada junta, comuna o municipio entrerriano, lo que hay en pie son obras fruto de las gestiones del peronismo. En cambio, este gobierno provincial ya consumió la mitad de su mandato y lo único que pudo mostrar fueron unas pocas obras que lograron finalizar del mandato de Gustavo Bordet”.

Asimismo, Cedro sostuvo que “de todas las promesas que hicieron en campaña no cumplieron absolutamente ninguna” y agregó: “En Casa de Gobierno se nota un desmanejo enorme en una no-gestión que hace agua por los cuatro costados, con un desconocimiento alarmante del funcionamiento del Estado. Además, designaron funcionarios con un nivel de amateurismo preocupante en áreas sensibles como educación, desarrollo humano y salud”.

“No pierda más tiempo con nuestro movimiento, porque el peronismo está vivo y de pie. Trate de dejar de confundir gestión con marketing y dedíquese a hacer algo para que los funcionarios del gobierno que usted integra se pongan a trabajar con seriedad, para revertir este plan que erosionó el poder adquisitivo de los entrerrianos, que lleva a la pérdida constante de puestos de trabajo y a la declinación industrial”, agregó Cedro.

El candidato de Fuerza Entre Ríos agregó: “No pueden hacer campaña porque no tienen nada para mostrar y porque son repudiados por la gente de a pie, y por eso no caminan por la calle. Pasa en Concordia con un intendente escondido, que no da la cara. Por eso solo les queda repetir como loros el eslogan de campaña ‘kirchnerismo nunca más’, al igual que lo hizo Milei junto a su hermana en la provincia de Buenos Aires, en un reduccionismo vacío que no tiene nada que ver con la realidad entrerriana”.Finalmente, Cedro subrayó: “La lista que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel es una lista 100 por ciento peronista, integrada además por sectores productivos, universitarios y sociales que hacen a nuestra identidad entrerriana. En cambio, la lista de ellos no nació en Entre Ríos: la digitó Karina Milei desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la diferencia entre quienes van a defender a esta provincia con convicción y quienes la usan apenas como un trampolín electoral”.