AMET se sumará al paro del martes ante el peligro de desfinanciamiento de las escuelas técnicas

El Congreso provincial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) reunió este jueves para posicionarse ante la decisión del gobierno nacional de derogar el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, que establece la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, en el proyecto de Presupuesto 2026.

La situación generó preocupación en el sector. En ese marco, el secretario General, Andrés Besel anunció un paro de 24 horas para el próximo martes en la provincia, jornada en la cual también pararán los docentes nucleados en AGMER.

Además, en caso de presentarse el proyecto en el Congreso y las comisiones, ya sea de Presupuesto y/o Educación, realizar una movilización a fin de rechazar la iniciativa y con la esperanza de los legisladores los acompañen con el voto.

“Se van a pedir audiencias y entrevistas con los legisladores nacionales y hasta con el gobernador para llevar el documento donde más de 1.000 docentes de escuelas técnicas y agrotecnicas y de formación profesional elaboraron a fin de que no se apruebe porque destruiría el presente y el futuro de las escuelas”, anticipó Besel en declaraciones realizadas a APF.

Asimismo, se decidió invitar a directivos, centros de exalumnos, centros de estudiantes, cooperadoras a “unificar criterios” para elaborar escritos parar presentar a diputados y senadores.