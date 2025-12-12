El entrerriano López fue designado en una de las Secretarías de la nueva conducción nacional de la UCR

En el marco de las elección de la nueva conducción nacional de la Unión Cívica Radical, realizado en la tarde de este viernes en la histórica sede partidaria de calle Alsina 1786, el diputado entrerriano Marcelo Alcides López fue elegido para estar al frente de una de las secretarías que integran la mesa ampliada del Comité Nacional.

El legislador concordiense asume así una nueva responsabilidad partidaria en el cuerpo que tendrá como objetivo conducir los destinos del radicalismo hasta 2027.

López es titular del Bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Diputados de la Provincia, donde además preside la Comisión de Legislación General.

Cabe destacar que como nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR fue elegido Leonel Chiarella, actual intendente de la localidad santafesina de Venado Tuerto, quien reemplaza en el cargo al presidente saliente Martín Lousteau.