Intiman a trabajadores de Emergencias Sanitarias a retomar sus tareas

Trabajadores de la Dirección de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia, fueron intimados por escrito a evitar ausentarse de sus trabajos, a riesgo de sufrir las consecuencias de medidas correctivas por las ausencias.

La circular “interna” número 3 está fechada el 9 de este mes y fue destinada a choferes, enfermeros, técnicos y encargados de base. Y en su primer párrafo advierte que al servicio de Emergencia conocido como el 107, se lo concibe como crítico y esencial. En el escrito, el director de Emergencias Sanitarias, José M. Cáceres, advirtió que en el caso de que un personal de Guardias de las bases operativas de la red 107 solicite médico a domicilio o requiera un imprevisto que le impida presentarse a trabajar, “será suspendido automáticamente” de la lista de personal disponible para la realización de traslados programados de pacientes, de fallecidos y de cobertura de eventos por un período de 30 días o en su defecto lo que disponga la superioridad.

El punto de colisión es entre lo que la patronal infiere como ausencias a conveniencia y el paraguas de protección que las normas contemplan para la institucionalidad laboral. Y allí entran a jugar las horas extras y las comisiones de servicio que conllevan sus respectivos viáticos.

Esta posible distorsión -explicaron fuentes gremiales- "no puede de ningún modo llevar a la autoridad en este caso de Emergencias a ejercer imperativos correctivos de modo arbitrario".

Seguramente arribar a esta situación de tirantez obedece a que el diálogo está bastante desgastado. Sin embargo, si los trabajadores están en regla en el uso de sus derechos, esta circular no tendría alcance legal alguno. Mucho menos que el titular de Emergencias disponga de modo arbitrario hacer listas marginales o establecer tiempos de “pena” que van “de 30 días o a lo que disponga la superioridad” de un modo peligrosamente ambiguo.

Luego, la circular establece que el agente deberá presentar certificado médico cuando la solicitud del pedido y uso refiera a sábados, domingos y feriados, al primer día hábil siguiente. Ahora bien, con respecto al día que tiene como beneficio el estatal entrerriano denominado como imprevisto la circular impone que el trabajador “deberá presentar las razones de solicitud del mismo por escrito”, con lo cual dejaría de tener sentido lo de inesperado o lo de repentino y pasaría a ser una falta programada plasmando en principio un cariz de incongruencia.

Finalmente la circular reitera que debido a la naturaleza crítica del servicio es fundamental contar con un esquema de guardias completo y debidamente notificado.