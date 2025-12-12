Reparto de ATN: en 2024 Entre Ríos recibió $12 mil millones y quedó debajo de Salta, Neuquén y Tucumán

La Nación reportó este viernes que hubo un giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Tucumán que colocó a esa provincia como la más beneficiada en 2024 por la Casa Rosada. “El giro se da después de un noviembre en el que no hubo aportes y en medio de la búsqueda de votos para el presupuesto 2026”, publicó el matutino en su versión web.

“Con tres diputados y un senador que actúan alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán recibió $20.000 millones de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Es el mayor monto individual dado en toda la gestión de Javier Milei, superando a la provincia que más recibió en el acumulado del año, que fue Neuquén con $ 18.000 millones”, se subrayó en el informe que firma la periodista Gabriela Origlia.

Según se informó, la decisión “fue interpretada como una señal de que esos fondos podrían usarse en las negociaciones con los gobernadores para conseguir el apoyo al presupuesto 2026 y, después, para la reforma laboral”. El domingo pasado ese medio adelantó que las remesas de ATN son la estrategia que baraja la Casa Rosada para lograr apoyo legislativo.

Según La Nación, un listado sobre la ejecución del Fondo de ATN acumulada, de enero a noviembre, "alcanzó los $131.500 millones (pagados), distribuidos entre Neuquén con $18.000 millones; Tucumán, $15.000 millones; Salta $13.000 millones; Entre Ríos y Santa Fe $12.000 millones cada una; Buenos Aires $10.000 millones, y Santa Cruz, $8.000 millones".

"Con $7.000 millones cada una se enlistan Catamarca, Misiones, Chaco y Chubut; sigue San Juan, con $6.000 millones; Río Negro, con $5.000 millones; Mendoza, con $3.000 millones y Corrientes, con $1.500 millones", se enumeró.

Se especificó después que "el Fondo ATN totalizó en este mismo período $860.115 millones, por lo que la ejecución es del 15,3% en los 11 meses del año, ubicándose por encima de igual período del 2024 (8,1%), aunque por debajo de 2023 (25,1%), 2022 (23,9%) y 2021 (57,9%), entre otros. De este modo, el Fondo ATN tiene un remanente sin ejecutar en este 2025, en moneda corriente, de $728.615 millones".

Al contextualizar la distribución de dinero que realiza el Gobierno de Javier Milei, se analizó que "la ley de ATN, junto con la nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos, logró consenso entre los gobernadores porque no tiene impacto en el superávit fiscal. Sin embargo, fueron rechazados por el presidente Milei. En la etapa abierta después de las elecciones, no se avanzó sobre ese punto, que tampoco está contemplado en el proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso".

"Santilli se reunió con la mayoría de los gobernadores; con algunos, incluso, más de una vez. Siguen sin estar en agenda los kirchneristas. Desde las dos partes insisten en que hay clima de diálogo, que cambió la actitud de la Nación, pero lo que esperan las provincias es que aparezcan fondos".