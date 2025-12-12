Uader: asume Román Scattini como decano en lugar del flamante titular del CGE

El actual vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Román Scattini, asumirá al frente del decanato de la Facultad de Ciencias de la Gestión, cuyo decano, Carlos Cuenca, será puesto en funciones este viernes como presidente del Consejo General de Educación (CGE) en reemplazo de Alicia Fregonese, electa el 26 de septiembre último diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza.

Lo que ocurrió fue que este jueves se convocó a una sesión extraordinaria del consejo directivo de la Facultad de Ciencias de la Gestión y se eligió en forma unánime a Scattini como nuevo vicedecano. Con la asunción de Cuenca en Educación, Scattini asume al frente del decanato y toma licencia de su cargo de vicerrector de la Uader.

Cuenca también tomará licencia de su cargo de decano, publicó EntreRíosAhora.

Su sucesor, Román Scattini se había convertido el 7 de junio de 2024, cuando lo votó la asamblea universitaria de Uader, en vicerrector.