Silvia Moreno: “El Congreso del PJ definirá sobre las sanciones recomendadas por el Tribunal de Disciplina”

La vicepresidenta del Partido Justicialista de Entre Ríos, Silvia Moreno, confirmó que el Congreso Provincial del PJ se realizará el próximo 13 de junio en Paraná y anticipó que uno de los ejes centrales será el debate sobre una eventual eliminación de las PASO en la provincia. Además, adelantó que el máximo órgano partidario deberá resolver sobre los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes que compitieron por fuera de la estructura partidaria en las últimas elecciones.

Moreno sostuvo que el PJ entrerriano atraviesa “una etapa de mucha construcción” y destacó que el partido viene articulando acciones conjuntas con legisladores nacionales y provinciales, intendentes, viceintendentes, concejales y comunas. “El partido es el gran paraguas donde converge toda la representatividad que tiene el peronismo”, afirmó.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, la también diputada provincial indicó que durante la reunión del Consejo Provincial comenzaron a delinearse los principales temas que llegarán al Congreso partidario. Entre ellos mencionó especialmente la preocupación ante versiones sobre una posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos.

“Manifestamos un rechazo profundo porque creemos profundamente en la participación ciudadana y que es un atropello hacia la Constitución y una muestra de improvisación que tiene este gobierno”, expresó. En esa línea, remarcó que desde el justicialismo consideran a las PASO “una herramienta para fortalecer la democracia y la participación ciudadana”.

Moreno recordó además que dirigentes y funcionarios del actual oficialismo provincial habían defendido históricamente el mecanismo de primarias. “No creo por el compromiso que tiene el gobernador con la democracia en nuestra provincia que esto avance, pero queremos que el Congreso tome posición”, señaló.

La dirigente también cuestionó la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales luego de la reciente reforma del Código Electoral provincial. “A un año y medio de haber reformado el Código Electoral, esto es una evidencia que no corresponde”, sostuvo.

Consultada sobre los expedientes impulsados por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes peronistas que participaron electoralmente por fuera del PJ, Moreno aclaró que será el Congreso quien tendrá la última palabra. “El Tribunal de Disciplina evalúa las situaciones y aconseja posibles sanciones, pero quien toma la decisión es el Congreso”, explicó.

En ese sentido, precisó que el órgano disciplinario fue creado a pedido del último Congreso partidario y que actuó a partir de notas elevadas por el Consejo Provincial. “La máxima institucionalidad que tiene el partido es el Congreso”, remarcó.

Durante la entrevista, Moreno también defendió las PASO como herramienta para ordenar las diferencias internas dentro del peronismo. “Primero hay que hacer todo lo posible para llegar a una unidad y donde no se pueda, ir a una PASO y luego volver a alinearnos todos detrás de los principios de nuestro movimiento”, afirmó.

Asimismo, reconoció que el escenario político actual obliga al PJ a repensar sus mecanismos de participación interna. “Hoy somos oposición y estamos en otro contexto”, admitió.

Otro de los puntos que adelantó que será debatido en el Congreso partidario es la implementación de la Boleta Única de Papel. Moreno cuestionó particularmente el artículo 102 del Código Electoral provincial, al considerar que habilita “una trampa electoral”.

“Pretenden utilizar la imagen del gobernador en el casillero de voto de lista completa y eso induce al error”, señaló. Según explicó, desde el peronismo sostienen que en ese espacio debería figurar únicamente “el nombre o el logo del partido” y no la imagen personal de un candidato.

La legisladora recordó que el PJ no acompañó ese aspecto de la reforma electoral y presentó un dictamen de minoría durante el tratamiento legislativo. “Si es necesario también vamos a apelar a la Justicia”, advirtió.

Finalmente, Moreno indicó que el PJ también viene trabajando en instancias de formación política para militantes y cuadros técnicos, además de seguir de cerca el debate por una eventual reforma previsional impulsada por el gobierno provincial. “Tenemos que defender la Ley 8732 y los derechos de los entrerrianos”, concluyó.