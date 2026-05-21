Ediles justicialistas entregaron un petitorio a Provincia: quieren saber qué pasará con los recortes de Nación

La Liga de Concejales Justicialistas entregó un petitorio este jueves por la mañana al Gobierno provincial. Un puñado de ediles se presentó en la explanada de Casa de Gobierno y subió al primer piso del palacio donde esperaron ser atendidos por el gobernador Rogelio Frigerio, o algún funcionario de su Gabinete.

María Carolina Amiano de Concordia dijo que en su localidad, el Gobierno nacional recortó recursos, por ejemplo para la Planta Potabilizadora de agua que presenta un avance mayor al 90 por ciento. “Tenemos una planta potabilizadora de agua, quedó en 92 por ciento de finalización. Pero el gobierno nacional retiró el dinero para finalizar obra, nos quedamos sin recursos por los recortes de Nación. Hoy los ediles tomamos relevancia por el retiro del gobierno nacional y provincial. Somos los que recibimos de primera mano los pedidos de los vecinos. También creemos en el diálogo, a Conocrdia le giraron más recursos que a otras localidades pero eso no se ve plasmado", manifestó en declaraciones a Costa Paraná. Agregó que "la gestión local despidió más 350 empleados, privatizó parte de la recolección de basura. Queremos saber si el gobernador se va a hacer cargo con recursos de provincia para finalizar la planta potabilizadora o qué va a pasar con esa obra de semejante dimensión".

Este jueves más temprano, la concejal Luisina Minni de Paraná dijo a Amanece que no es poco (Radio Plaza) que en el grupo evaluaron las gestiones locales justicialistas en relación a las gestiones locales oficialistas. “Ante un Estado nacional que se retira, hicimos una contraposición donde gobierna nuestro partido y el oficialismo. Tenemos una buena experiencia en ciudades como Paraná y localidades pequeñas. A pesar del retiro del Gobierno nacional y provincial”, señaló.

La concejal contó que, luego de cuatro reuniones de la Liga y, entendiendo que son el “primer eslabón de cadena de democracia”, se acercarán a Casa de Gobierno para dejar la nota al gobernador. “Un petitorio sobre obra pública, recursos caídos de Nación y provincia, y asistencia social. Creemos que es necesario porque la sociedad, nuestras comunidades nos reclaman asistencia, rutas, salud, luminaria, calles”, enumeró. “Acá en Paraná vemos la Intendencia haciéndose cargo, con recursos propios, por ejemplo en la ruta 12 donde hay nula inversión de Nación, muy pequeña de provincia y grande de municipio”.

Minni consideró que el gobierno provincial y, particularmente el gobernador Rogelio Frigerio “escucha”, y en ese sentido confió en que serán recibidos. “Alguien del gobierno quizás nos pueda recibir, para fortalecimiento de democracia, que nos reciba para dialogar, manifestar los puntos que lastiman a comunidades. Quizás si la reunión no es hoy, se podrá dar en próximos días”, acotó.

La edil de Paraná dijo que, entre otras cuestiones, también les “preocupa la reforma previsional, que no haya un senador o diputado que pueda explicar de qué viene el texto”.

Personas en situación de calle

La Liga de Concejales Justicialistas cruzó hace unos días al secretario de Gobernación, Mauricio Colello por sus declaraciones en torno a las personas en situación de calle. “Creemos que el secretario de Gobernación está equivocado, el Estado provincial no se debe correr del acompañamiento y asistencia a personas vulnerables, lo dice nuestra Constitución Provincial que deberían interpretar, porque habla de colaboración y articulación entre los gobiernos. Hay ejes de los cuales no se puede correr”.

Desde la Liga entienden que existe “inequidad a la hora de repartir algunos recursos”. “Los ATN, el transporte, acá bancamos transporte con fondos municipales, el Gobierno provincial abona subsidios que corresponden a determinados boletos, y en esos puntos se genera controversia”.

Sobre el final contó que el 30 de mayo será el próximo encuentro de concejales en Concepción del Uruguay. “Nos vamos a capacitar, fortalecer a nuestros concejales en distintos ejes de gestión, nuevas tecnologías y liderazgos”.