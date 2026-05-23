Ciclo de Charlas: Fitz Patrick y Cappiello alertaron sobre los ataques al periodismo desde el poder político

En el marco del Ciclo de Charlas 2026 organizado por ANÁLISIS en Paraná, los periodistas Mariel Fitz Patrick (Infobae y A24) y Hernán Cappiello (diario La Nación) encabezaron un encuentro bajo la temática titulada “Justicia, Poder y Política”. El evento se realizó en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo y buscó profundizar en el funcionamiento institucional y el ejercicio del poder. El encuentro fue moderado por el periodista Jorge Riani.

Los periodistas ofrecieron un análisis profundo sobre el funcionamiento institucional, el hostigamiento a la prensa y el impacto de las nuevas tecnologías en la construcción de la realidad. Cappiello, periodista especializado en temas judiciales, centró gran parte de su exposición en la función social de la prensa dentro de un sistema democrático. Para Cappiello, el periodismo actúa como una herramienta delegada por la sociedad para garantizar el acceso a la información.

Al respecto, citando la obra del periodista y académico Fernando Ruiz, el cronista afirmó que "nosotros al ejercer bien nuestra profesión, lo que le permitimos a las audiencias es que puedan ejercer mejor todos estos derechos". En este sentido, subrayó que la labor informativa es esencial para la libertad política, señalando que "cuanto mayor es la información que ustedes tienen, con más libertad pueden votar".

Sobre la misión fundamental de los investigadores, mencionó al periodista del Boston Globe, Martin 'Marty' Baron: "En una democracia los periodistas tienen que cumplir la misión de hacer rendir cuentas al poder". Aclaró que esto incluye no solo al poder político, sino también al económico e incluso la Iglesia. Sin embargo, advirtió sobre la vulnerabilidad de los profesionales en el interior del país.

En ese sentido, destacó que el rol del periodista es "hacer preguntas incómodas, decirle las cosas que le molestan al poder, cualquiera sea". En otro tramo, habló de educar a la ciudadanía desde el periodismo. "Debemos explicar cómo funcionan los procesos y las instituciones y creo que eso sí es un rol que nos lo debemos", dijo.

Por su parte, Mariel Fitz Patrick enfocó su discurso en la creciente beligerancia del poder político de turno contra el periodismo profesional y la necesidad de mantener el rigor ante la velocidad de las redes sociales. La periodista compartió cifras alarmantes sobre la libertad de prensa en Argentina, indicando que "el 2025 fue un año récord en ataques contra los periodistas", con un total de "278 casos registrados", la cifra más alta desde que se inició el monitoreo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en 2008.

Fitz Patrick denunció que existe una estrategia política del gobierno libertario para deslegitimar la profesión: "El objetivo no es un periodista puntual o un medio puntual. El objetivo es sacar al periodismo profesional del juego, degradarlo, descalificarlo para que sus investigaciones y su trabajo pierdan valor". Ante este escenario de ataques que bajan desde las máximas esferas del poder, la periodista sostuvo que "es una cuestión que no debemos naturalizar".

Como respuesta a este hostigamiento y a la circulación de noticias falsas, defendió el valor del oficio: "Nuestro trabajo como periodistas es extremar el rigor en la profesión, que es lo que no hacen los que quizás comparten contenidos en redes". Asimismo, reafirmó la importancia de auditar al poder de turno sin concesiones. En ese tramo, hizo referencia al caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien ha sido noticia últimamente por sus viajes y crecimiento patrimonial. "Un gobierno que hace un pregón de austeridad, un funcionario con un sueldo que no supera los tres millones se hace una escapada a Punta del Este en avión privado, es un dato llamativo", destacó.

"El caso Adorni fue muy fácilmente entendido por las audiencias. Alguien que ganaba poco, de pronto empieza a tener gastos que son desmesurados", completó.

La Inteligencia Artificial y el futuro del oficio

Sobre este tópico, ambos expositores coincidieron en que la tecnología es un desafío, pero no el fin del periodismo. Cappiello manifestó una visión optimista al señalar que "la historia de los medios nos demostró que cada vez que ocurrió una transformación, surgieron todos estos mismos temores [ante la IA]. Y la realidad indica que no sucedió ningún cataclismo".

Fitz Patrick, en sintonía, resaltó que el factor humano sigue siendo el diferencial irreemplazable: "Los periodistas ahí hacemos falta, todavía no somos reemplazables por Inteligencia Artificial", ya que la verificación y el contacto con las fuentes requieren un criterio que las herramientas digitales no poseen por sí solas.

El encuentro siguió con una reflexión sobre la necesidad de que el periodismo siga siendo sostenible para garantizar la calidad de la democracia. Cappiello describió la situación actual como un escenario de desfinanciamiento donde los modelos de negocios tradicionales cambiaron y no lograron encontrar un reemplazo eficaz.

Al analizar la caída de los ingresos, el periodista afirmó que la crisis se profundizó con el avance tecnológico, ya que el medio se pierde el clic porque Google adelanta al usuario información hecha con Inteligencia Artificial.

Por otro lado, Fitz Patrick vinculó la sostenibilidad con la independencia profesional, especialmente en el interior del país. Señaló que muchos medios están más condicionados a la publicidad oficial y esta precariedad económica fomenta prácticas que dañan el oficio, como el doble rol de un periodista que también trabaja en el área de prensa de un funcionario.

El tramo final de la charla, marcado por la participación del público y reflexiones de cierre, permitió concluir que el periodismo mantiene una función social educativa e institucional indispensable, a pesar de las crisis de sostenibilidad y los desafíos tecnológicos.

Para finalizar el encuentro, los expositores compartieron una reflexión sobre el futuro y la importancia del oficio en la sociedad actual. Fitz Patrick reafirmó su vocación ante la audiencia al expresar: "Yo sigo creyendo en el oficio periodístico, no me desbordó el cinismo y creo que todavía haciéndolo bien el periodismo es importante para la sociedad".