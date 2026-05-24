El Sol del 25 viene asomando: distintos Municipios convocan a la celebración de la Revolución de Mayo

Entre Ríos se vestirá de celeste y blanco este 25 de Mayo, donde de manera plural se han organizado múltiples actos y celebraciones.

La provincia de Entre Ríos vivirá este lunes una intensa jornada patriótica con actos oficiales, festivales populares, desfiles cívico-militares y encuentros comunitarios organizados en distintas ciudades para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Desde Gualeguaychú hasta Concordia, pasando por Salto Grande, Concepción del Uruguay, Villaguay, Paraná y Crespo -entre otras localidades-, las celebraciones buscarán reafirmar el sentido de pertenencia, la memoria histórica y los valores colectivos que dieron origen a la Nación argentina.

Gualeguaychú y su histórica celebración multitudinaria en el Parque de la Estación

El Parque de la Estación de Gualeguaychú quedó completamente acondicionado para recibir a miles de vecinos y visitantes en una de las celebraciones patrias más convocantes de la provincia y del país. Durante las jornadas previas, estudiantes, familias y equipos municipales trabajaron de manera conjunta en el armado de 69 puestos gastronómicos y pulperías que ocuparán las inmediaciones del Corsódromo.

Las estructuras rústicas levantadas por los jóvenes, construidas con pallets, maderas, lonas y ramas, recrean una estética criolla que busca transportar al público al clima popular de la Argentina de 1810. El entusiasmo juvenil fue uno de los rasgos distintivos de los preparativos, donde el esfuerzo colectivo se transformó en una verdadera expresión de identidad patriótica.

En el predio también se ultimaron detalles del escenario principal ubicado frente a la denominada “Casa Rosada”, mientras distintas áreas municipales coordinaron tareas de ornamentación, limpieza y logística. Uno de los momentos más esperados será el gran pericón nacional, que contará con la participación de 2.000 bailarines, además del cierre simbólico con 600 antorchas.

La celebración de Gualeguaychú refleja cómo las fechas patrias continúan siendo un espacio de encuentro intergeneracional. Allí, la tradición no aparece como una ceremonia distante, sino como una experiencia viva que involucra a jóvenes, instituciones y familias enteras en la construcción de una memoria colectiva compartida.

El fervor en Paraná con actos protocolares y desfile cívico-militar

La agenda oficial de la Municipalidad de Paraná contempla para este lunes distintas actividades institucionales. El izamiento de la Bandera Nacional se realizará a las 8 de la mañana en la Plaza 1° de Mayo, seguido por el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia de Nazareth, ubicada en Almirante Guillermo Brown 2500.

Posteriormente, desde las 10:30, se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Almirante Brown, con la participación de escuelas, colectividades, clubes, Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad. Debido al operativo, habrá cortes de tránsito y desvíos vehiculares en distintos puntos de la ciudad entre las 7 y las 13 horas.

Este tipo de ceremonias mantienen vigente una tradición profundamente arraigada en las comunidades entrerrianas y especialmente en la de Paraná: la de reunir a las instituciones alrededor de los símbolos patrios. Más allá de los protocolos, el desfile representa una oportunidad para renovar el vínculo entre ciudadanía, historia y comunidad.

Salto Grande: banderas argentinas y entrerrianas en distintos puntos del perilago

En la región de Salto Grande, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta y el Consejo General de Educación impulsarán una propuesta simbólica y federal con izamientos simultáneos de banderas argentinas y entrerrianas en diferentes espacios cercanos al complejo hidroeléctrico.

Las ceremonias contarán con la participación de estudiantes, docentes, autoridades provinciales y municipales, además de representantes del Ejército Argentino y fuerzas de seguridad. Los actos tendrán lugar en sitios emblemáticos como Camping La Tortuga Alegre, Hotel Ayuí, Península Soler y otros espacios del perilago.

La actividad podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de los organismos organizadores.

La propuesta en Salto Grande pone el foco en el valor pedagógico de las fechas patrias. En tiempos donde predominan las dinámicas digitales y la inmediatez, estas iniciativas recuperan el sentido de los símbolos nacionales y fortalecen la participación comunitaria desde una mirada federal e inclusiva.

Colonia Elía

En Colonia Elía, la conmemoración del 25 de Mayo tendrá un marcado espíritu comunitario y de cercanía institucional. La Municipalidad convocó a vecinos e instituciones de bien público a compartir, desde las 9 de la mañana en el mástil principal, el tradicional izamiento del Pabellón Nacional. En ese marco, las autoridades municipales transmitirán un mensaje centrado en la defensa de los valores patrios, el diálogo democrático y la cultura del encuentro como pilares fundamentales para fortalecer la vida en comunidad.

La propuesta de Colonia Elía resume el verdadero sentido de las fechas patrias en las pequeñas localidades entrerrianas: celebrar la identidad nacional desde la unión, la participación ciudadana y el compromiso colectivo. Allí, lejos de los grandes escenarios, el sentimiento patrio se expresa en los gestos sencillos, en la presencia de los vecinos, las instituciones y en la voluntad compartida de mantener vivos los valores que dieron origen a la Nación argentina.

Concepción del Uruguay apuesta a la solidaridad y la participación juvenil

En Concepción del Uruguay, el 25 de Mayo tendrá un fuerte componente comunitario y solidario de acuerdo a lo informado oficialmente en la página Municipal. El Frente UADER Entre Todos, junto a la Secretaría de Desarrollo Social y Educación y el Consejo Municipal de la Juventud, organizarán una jornada recreativa en el SUM “La Quilmes”.

El encuentro se desarrollará entre las 14 y las 17 horas e incluirá juegos para las familias, merienda con chocolatada y tortas fritas, además de espectáculos musicales y presentaciones artísticas a cargo de estudiantes y músicos locales.

La actividad busca fortalecer vínculos comunitarios y promover la participación juvenil en una fecha emblemática para el país.

La propuesta uruguayense demuestra que las celebraciones patrias también pueden construirse desde la cercanía barrial y la solidaridad cotidiana. En este caso, el sentido de Patria aparece ligado al encuentro vecinal, al compromiso social y a la construcción colectiva de espacios de integración.

Concordia celebrará con música, danza y un gran desfile patrio

La ciudad de Concordia desplegará una agenda cultural y protocolar con una previa vivida hoy: con el festival “Raíces de Mayo: Identidad que Nos Une”, en su Costanera.

Desde las 14 horas actúan numerosos artistas y ballets folklóricos que recorren distintos géneros y expresiones culturales vinculadas a la identidad nacional.

El lunes por la mañana se realizará el acto central en la Plaza 25 de Mayo, con el izamiento de banderas, Himno Nacional y colocación de ofrendas florales, seguido por el tradicional Tedeum en la Catedral San Antonio de Padua.

Por la tarde tendrá lugar el desfile cívico-militar sobre Avenida Eva Perón, donde participarán escuelas, instituciones y Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Concordia propone a la cultura popular como una de las herramientas más potentes para mantener viva la memoria histórica. La música, la danza y el encuentro ciudadano funcionan aquí como expresiones de una identidad colectiva que se renueva generación tras generación.

Crespo vivirá un fin de semana patrio con fuerte participación institucional

En Crespo, el municipio organizó una agenda especial bajo el lema “¡Viví Crespo! ¡Viva la Patria!”, con actividades culturales y protocolares para todo el fin de semana largo.

El acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo se desarrollará este lunes desde las 10 frente al edificio municipal. Participarán autoridades locales y provinciales, Fuerzas de Seguridad, veteranos de Malvinas, representantes de instituciones educativas, deportivas y sociales, además de vecinos de la ciudad.

La convocatoria crespense refleja el carácter profundamente comunitario de las celebraciones patrias en las localidades entrerrianas. En estos actos, la historia nacional se enlaza con la vida cotidiana de cada ciudad y con el protagonismo de sus instituciones intermedias, verdaderos pilares de la vida democrática y social.

Una provincia unida por la memoria y la identidad

A 216 años de la Revolución de Mayo, Entre Ríos volverá a expresar su fuerte tradición cívica y cultural a través de celebraciones que combinan emoción, participación y sentido histórico. Desde grandes festivales populares hasta encuentros barriales y actos protocolares, las distintas localidades compartirán una misma premisa: mantener viva la memoria de aquellos acontecimientos de 1810 que marcaron el nacimiento de la Patria argentina.