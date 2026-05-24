Hasta 64 millones, plazo de 25 años y tasa cero: cómo son los créditos para vivienda del gobierno provincial

Montos de los préstamos, ingresos mínimos y máximos, plazos de devolución, simulaciones de cuotas y requisitos: ANÁLISIS solicitó a Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) información técnica ampliada sobre los créditos hipotecarios que lanzó el gobierno esta semana.

Una de las líneas está destinada a la construcción en terreno propio. El monto máximo varía según la cantidad de ambientes de la vivienda proyectada: se prestarán 37 millones de pesos para un monoambiente, 51 millones para una casa de un dormitorio y 64 millones para una de dos dormitorios.

El organismo provee planos prototipo de construcciones de hasta 70 metros cuadrados. Con una mecánica similar al ProCrear, la vivienda queda hipotecada y los desembolsos se van haciendo a medida que se acredita el progreso de las distintas etapas de la obra: se entrega primero el 40 por ciento, luego otro monto similar y al final el 20 por ciento restante.

Los montos de los créditos se calculan de acuerdo a la Unidad de Vivienda (UVI) y, si bien los préstamos son a tasa cero, o sea sin interés financiero como tienen los préstamos que otorgan los bancos, hay que tener en cuenta que el UVI se actualiza según la inflación y el costo de la construcción y eso repercutirá en la cuota.

El plazo de devolución de los préstamos puede extenderse hasta las 300 cuotas mensuales, es decir a 25 años, con el límite que impone la exigencia de que la cuota no puede superar el 20 por ciento de los ingresos del grupo familiar.

Por ejemplo, una familia con ingresos de 726 mil pesos podrá pagar como máximo una cuota de 145.200 pesos; un grupo familiar que suma ingresos por 1.815.000 pesos pagará una cuota de 363.000 pesos, y una que gana 3.630.000 pesos abonará por mes como máximo 726.000 pesos.

Los requisitos más importantes para obtener un préstamo son poseer terreno propio con escritura, no tener otra vivienda, vivir o trabajar en la localidad donde se va a edificar y tener ingresos de entre 726.000 y 3.630.000 pesos. No es condición ser empleado público, pero sí hay que tener un año de antigüedad en un empleo en relación de dependencia o monotributo y no ser deudor alimentario. También pueden acceder los jubilados.

Respecto a la hipoteca, se constituye en primer grado, por lo que el inmueble no debe tener otros gravámenes, al igual que en una hipoteca tradicional. En cuanto a la ejecución, se firma un contrato de mutuo que requiere la firma de dos garantes. De este modo, en caso de no pagar, la acción se dirige primero contra el titular y los garantes, y la ejecución del inmueble queda como última instancia.

Para el cobro de las cuotas, el IAPV prevé un sistema de descuento directo de haberes para quienes perciben ingresos bajo esa modalidad, además de débito automático y otros medios de pago digitales.

Para ampliar o terminar la casa

El programa también contempla créditos para ampliación, mejora o terminación de viviendas. En este caso, el financiamiento llega hasta los 28 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 120 cuotas, es decir, 10 años.

Hay que acreditar la titularidad del inmueble y residencia en el mismo o en el área de influencia. La cuota estimada para el crédito más alto, de 28 millones, sería de 233.000 pesos.

En este tipo de préstamos, no se hipoteca la propiedad, pero también es necesario colocar dos garantes. Los fondos se acreditan en un solo pago. No está disponible para quienes tengan una casa entregada por el IAPV.

Cómo acceder

El nuevo sistema de créditos reemplaza a uno anterior poco conocido para la ciudadanía, mediante el cual el IAPV otorgaba créditos mediante un sistema de sorteos.

Los interesados deben ingresar a la web del gobierno provincial y formalizar la solicitud cargando la documentación requerida. Es clave adjuntar recibos de sueldo o monotributo y escritura del terreno o de la casa que se quiere ampliar. Tendrán prioridad quienes ya estaban inscriptos en los padrones del organismo.

Posteriormente se realiza una evaluación económica y financiera caso por caso y el IAPV informa a quienes están en condiciones de acceder a los créditos. A la selección final entre quienes cumplen los requisitos la tiene el Directorio del organismo. En la web hay un contacto para consultas por WhatsApp: +54 9 3434 69-6291.