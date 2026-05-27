A 23 años de la llegada de Kirchner a Entre Ríos, Filmus estará en Paraná para hablar de educación

En el marco de los 23 años de la llegada de Néstor Kirchner a Paraná, este jueves 28 de mayo se realizará en la capital entrerriana una actividad junto al exministro de Educación y dirigente político, Daniel Filmus, para debatir sobre el legado de las políticas impulsadas durante los gobiernos kirchneristas y los desafíos actuales en materia educativa.

La convocatoria está prevista para las 18.30 en la sede de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 245 de Paraná.

Según difundieron los organizadores, el encuentro buscará generar una reflexión “sobre el legado de un proyecto político que amplió derechos, fortaleció la educación pública y volvió a poner a la Argentina de pie”.

Señalaron, en ese sentido, que la actividad se desarrollará en un contexto marcado por el “desfinanciamiento de la educación en todos sus niveles”, por lo que consideraron necesario “recuperar esas experiencias y debatir los desafíos del presente”.

La jornada se realizará al cumplirse 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná, en los inicios del proceso político que lo llevó posteriormente a la Presidencia de la Nación, consignó APF Digital.