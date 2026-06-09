Bagnat y Boleas defenderán mañana en el Senado el proyecto de reforma previsional

La discusión del proyecto de ley de “Restauración del equilibrio y fortalecimiento del sistema previsional”, también conocida como reforma jubilatoria o previsional, tendrá este miércoles una instancia clave en el Senado entrerriano, con la exposición de dos de los principales funcionarios involucrados en la iniciativa.

A partir de las 9, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, abrirá la jornada ante las comisiones legislativas. Posteriormente será el turno del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien brindará detalles sobre los fundamentos económicos y fiscales de la propuesta impulsada por el Gobierno provincial.

Será ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso, que vienen llevando adelante el estudio del expediente N° 15.711. El encuentro será en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno.

El objetivo es incorporar aportes técnicos, económicos, jurídicos y sindicales sobre una reforma que impacta directamente en el sistema jubilatorio provincial y que ha despertado un fuerte interés tanto en el ámbito político como entre los trabajadores estatales.

Durante su intervención, Bagnat desarrollará los fundamentos técnicos que dieron origen a la iniciativa y expondrá la situación económica y financiera del sistema previsional provincial que motivó la propuesta de restaurar su equilibrio y garantizar la sostenibilidad de los fondos previsionales.

En ese marco, el funcionario informó que “la totalidad de la información actuarial del sistema previsional se encuentra publicada en el portal institucional y disponible para la consulta de legisladores, entidades representativas y ciudadanía en general”. Además, señaló que “la decisión busca contribuir a un debate basado en datos verificables y de acceso público”.

Asimismo, el titular del organismo manifestó su disposición a responder las consultas que formulen los senadores y a profundizar los aspectos técnicos que sean requeridos durante el tratamiento legislativo. “Venimos a poner toda la información sobre la mesa. Publicamos cada dato actuarial del sistema y estamos a disposición para responder todas las consultas. Queremos que los senadores cuenten con los elementos necesarios para tomar la mejor decisión posible sobre el futuro del sistema previsional”, señaló Bagnat.

Posteriormente, será el turno del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Boleas, quien desarrollará los fundamentos económicos que sustentan la iniciativa. El funcionario expondrá sobre el impacto fiscal del régimen previsional, las necesidades de equilibrio financiero y las herramientas que el Gobierno considera necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema en los próximos años.

Cómo sigue el debate en comisión

A las 15, habrá una reunión conjunta de las comisiones del Senado de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para analizar la reforma previsional junto a representantes de los gremios docentes: Abel Antivero (AGMER) - Jorge Besel (AMET) - Mirta Raya (UDA) y Alejandra Frank (SADOP).

En tanto, el jueves 11, desde las 9, expondrán representantes de distintos sectores sindicales y de trabajadores: Oscar Muntes (ATE) - José Allende (UPCN) - José María Segura (AJER) - Sergio Almeida (Asociación del Personal Legislativo) - Bibiana Starck (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación – Seccional Entre Ríos).