Con una inversión cercana a los 200 millones de dólares, impulsan un proyecto de biogás en Crespo

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, participó de la firma de una Carta de Intención para la puesta en marcha de un proyecto de biogás en Crespo que demandará una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Recorrió además el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, donde avanzan las gestiones para recuperar terrenos que serán destinados al desarrollo de la comunidad.

La primera actividad tuvo lugar en el auditorio municipal, donde se concretó la firma de una Carta de Intención entre la empresa Dosbio y las firmas Calisa y Néstor Gastaldi e Hijos SRL, que proveerán la materia prima necesaria para transformar residuos de la producción avícola y porcina en energía limpia y renovable. El proyecto, considerado uno de los más importantes de su tipo en la región, permitirá aprovechar subproductos de la actividad productiva para generar biogás y biofertilizantes, impulsando un modelo de economía circular con impacto ambiental positivo.

Durante el acto, Colello destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar nuevas oportunidades de desarrollo. "Como siempre dice el gobernador Rogelio Frigerio, el verdadero progreso y el verdadero crecimiento de la provincia y de los municipios se construyen trabajando codo a codo con el sector privado, poniendo al gobierno de cara a quienes producen, a quienes generan empleo y preguntándoles qué necesitan", expresó. Dijo además que "en este caso, además, se trata de una solución ambiental que aprovecha los residuos de la producción avícola y porcina para transformarlos en energía limpia, generando una nueva unidad de negocio, empleo y desarrollo para toda la región".

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hoffman, resaltó el impacto positivo del proyecto en términos ambientales y productivos. "Es muy importante que mediante estas acciones resolvamos situaciones que traían inconvenientes ambientales y generemos empleo verde, con la concreción de este proyecto que está en una etapa de ejecución muy importante", señaló.

En tanto, el director ejecutivo de Dosbio, Juan Khouri, explicó las razones por las cuales la empresa eligió Entre Ríos para desarrollar la inversión. "Las características geográficas y agroindustriales de Entre Ríos, sumadas a la infraestructura energética existente y a la disponibilidad de recursos como guano y cama de pollo, hacen que la provincia tenga condiciones excepcionales para este tipo de proyectos", sostuvo. También destacó el acompañamiento institucional recibido desde el inicio de la iniciativa y el respaldo financiero al proyecto del "Gobierno de Alemania que identifica a Entre Ríos como una provincia con enorme potencial para el desarrollo de bioenergías", afirmó.

Por último, el intendente Marcelo Cerutti valoró el impacto transformador que tendrá el emprendimiento para la ciudad. "Estamos ante un verdadero cambio de paradigma. Poder transformar algo que habitualmente es un desecho en energía y biofertilizantes significa incorporar plenamente el concepto de economía circular, generando una solución ambiental y una oportunidad de desarrollo para toda la comunidad", destacó.

Colello estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; la secretaria de Ambiente, Rosa Hoffman; y el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti.

Avances para recuperar terrenos históricos para Crespo

Posteriormente, durante la recorrida al predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, Colello recordó las gestiones realizadas junto al municipio para evitar la subasta de los terrenos y avanzar en su recuperación. "Estos son terrenos nacionales que estaban incluidos dentro de un proceso de subasta. Gracias al trabajo conjunto que realizamos con el intendente Marcelo Cerutti logramos retirarlos de ese proceso e iniciar las gestiones para que puedan ser transferidos. Estamos trabajando sobre un reclamo histórico de la ciudad de Crespo. Son más de 30 hectáreas con un enorme potencial para el desarrollo deportivo, cultural y recreativo", señaló.

A su turno, el ministro Hernán Jacob destacó el valor estratégico del predio para el futuro crecimiento de la ciudad. "Es un gusto ver cómo cada vez estamos más cerca de concretar el traspaso de este inmueble al patrimonio público. Sería un paso muy importante para seguir soñando con proyectos vinculados a la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico que acompañen el crecimiento de Crespo", afirmó.

Finalmente, el intendente Cerutti agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial en las gestiones realizadas.