El Foro de Entidades Empresarias apoyó el proyecto de la reforma previsional presentado por la Provincia

El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos hizo público su apoyo a la reforma previsional del Ejecutivo entrerriano que ingresó por el Senado.

Las entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos manifiestan su apoyo al proyecto de ley de reforma previsional presentado por el Poder Ejecutivo provincial ante el Senado, por considerar que sus fundamentos describen con claridad una realidad que la provincia ya no puede seguir postergando: el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos compromete las finanzas públicas, afecta la competitividad, limita la inversión y condiciona las posibilidades de desarrollo futuro.

“La magnitud del déficit previsional exige decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo. No se trata de un debate sectorial ni de una discusión aislada del conjunto de la economía provincial. El desfinanciamiento del sistema previsional tiene un impacto directo sobre todos los entrerrianos, porque absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de la inversión y generación de empleo privado”, destacaron.

2Por ello, valoramos que el proyecto presentado reconozca la gravedad del problema, preserve los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados, y proponga una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio del sistema. Los fundamentos de la iniciativa resultan consistentes con una premisa central: defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad”, se resaltó.

“Desde el sector empresario sostenemos que Entre Ríos necesita ordenar sus cuentas públicas, modernizar el Estado y establecer reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el trabajo. En ese marco, una reforma previsional responsable es una condición necesaria para construir una provincia más competitiva, con un Estado financieramente sostenible y con capacidad real de acompañar el desarrollo productivo”, indicó el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos.

“También consideramos indispensable que el tratamiento legislativo se desarrolle con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, pero sin dilaciones que profundicen el problema. La provincia necesita acuerdos maduros y decisiones firmes. No avanzar con una reforma responsable significaría poner en riesgo la continuidad del sistema previsional, profundizar el desfinanciamiento de la provincia y comprometer su capacidad de desarrollo. Sostener un desequilibrio estructural de esta magnitud terminaría generando menos inversión, menos empleo, menor bienestar y más pobreza para el conjunto de la sociedad entrerriana”, señalaron.

“En consecuencia, las entidades empresarias que integran este Foro acompañan las reformas presentadas y convocan a los legisladores provinciales a priorizar una solución estructural, equilibrada y sustentable, a la altura de la responsabilidad histórica que demanda este momento”, consignó el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos.

Entidades que adhieren:

-Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER).

-Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

-Bolsa de comercio de Entre Ríos (BCER).

-Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER).

-Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER).

-Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).

-Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa).

-Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAAER).

-Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).