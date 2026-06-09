Frigerio estuvo presente en el aniversario de General Campos e inauguró un jardín maternal

Durante las celebraciones por los 113 años de General Campos, el gobernador Rogelio Frigerio inauguró un nuevo espacio educativo y reafirmó el compromiso de su gestión con la educación, el desarrollo local y la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan proyectar su futuro en Entre Ríos.

Durante el acto, Frigerio junto al intendente Javier Mendelovich, destacó el legado de los fundadores de la localidad y convocó a proyectar el futuro con la misma visión que impulsó su crecimiento. "Cada generación, y nosotros también, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo: mirar más allá de las urgencias, vencer las resistencias y pensar qué pueblo queremos dejarles a las próximas generaciones", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que "el mejor homenaje que podemos hacerles a aquellos primeros pobladores es encarnar ese mismo espíritu emprendedor y esa misma voluntad de construir".

El mandatario también puso en valor la identidad cultural de General Campos y su aporte al desarrollo de la provincia. "Los pueblos no dejan huellas solamente por lo que producen o por lo que construyen. También dejan huella por la historia que inspiran, por las ideas que generan y por los artistas y creadores que ayudan a proyectar su identidad mucho más allá de sus límites geográficos", expresó. Y agregó: "Cuando celebramos a General Campos, también celebramos ese patrimonio cultural que forma parte del ADN entrerriano".

Además, aseguró que el gobierno provincial trabaja para revertir décadas de postergación y fortalecer las condiciones para el crecimiento. "Queremos que nuestros chicos reciban una educación que les permita desplegar todo su potencial; que los productores tengan incentivos y alivio fiscal para desarrollarse; que el esfuerzo sea la principal fuente de progreso y que ser honestos y trabajadores tenga su recompensa", remarcó.

Del acto participaron el senador Marcelo Berthet; autoridades provinciales y municipales, docentes, alumnos y la comunidad. La jornada incluyó la inauguración del Jardín Maternal Evita, el acto protocolar en el Polideportivo Municipal y un cierre artístico. Además, la Dirección de Educación Inicial entregó equipamiento y material didáctico para la institución, que actualmente cuenta con una matrícula de 32 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

Por su parte, el intendente Javier Mendelovich agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades provinciales en una fecha significativa para la comunidad. "Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestro querido General Campos: 113 años de historia, trabajo, lucha y esperanza", expresó.

Respecto de la obra del jardín maternal, señaló que demandó un importante esfuerzo para su finalización. "Logramos que nos transfirieran la obra para poder concluirla y destinamos recursos municipales para terminarla, porque garantizar un espacio de cuidado y contención para nuestros gurises mientras sus padres trabajan es una inversión en el futuro. Eso es gestión y administración responsable", afirmó.