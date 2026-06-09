Organizaciones de ATE se organizan en la lucha contra la reforma previsional y por salarios

"Afirmamos con claridad que el movimiento obrero organizado y, en particular, nuestra organización sindical, tiene la responsabilidad histórica de militar y construir una alternativa política que tenga como protagonistas a los y las trabajadores", definieron dirigentes de ATE.

Representantes de todas las agrupaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunieron el pasado sábado 6 de junio en la ciudad de Gualeguaychú para analizar la actualidad nacional y provincial y definir organización en contra de las políticas de gobierno y construir una alternativa política.

En el encuentro participaron el secretario General del Consejo Directivo Provincial, Oscar Muntes; el secretario de Organización, Víctor Sartori; integrantes de la comisión directiva provincial y secretarios Generales de las distintas seccionales de toda la provincia.

La jornada permitió analizar la difícil realidad que atraviesa el país, la provincia y los municipios. “Coincidimos en que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante un modelo que destruye la producción nacional, ataca el trabajo, entrega soberanía y profundiza las desigualdades sociales. Un gobierno que avanza sobre derechos conquistados, desmantela el Estado y pone en riesgo pilares fundamentales de nuestra democracia”, expresaron en un comunicado.

En ese marco, agregaron: “Entendemos que estas políticas tienen su correlato en Entre Ríos a través de la gestión de Rogelio Frigerio, quien aplica en nuestra provincia el mismo programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional. Se trata de una política regresiva, sin un horizonte claro para el desarrollo de la provincia, que avanza con reformas y medidas contrarias a los intereses de las mayorías populares”.

Definieron que “el impulso de reforma previsional, la desintegración del IOSPER y posterior vaciamiento de la obra social, el deterioro de las políticas públicas de salud y educación, y la ausencia de un programa productivo que garantice la reactivación de la economía entrerriana son muestras concretas de un rumbo que perjudica a los y las trabajadoras, a los jubilados y al conjunto de nuestro pueblo”.

Adelantaron que “frente a este escenario, afirmamos con claridad que el movimiento obrero organizado y, en particular, nuestra organización sindical, tiene la responsabilidad histórica de militar y construir una alternativa política que tenga como protagonistas a los y las trabajadores. Una alternativa que impulse el pleno empleo, la reactivación económica, la defensa de los recursos estratégicos y un programa de gobierno que represente verdaderamente los intereses de las mayorías”.

“En ese camino, reafirmamos la necesidad de impulsar propuestas transformadoras para Entre Ríos, teniendo al proyecto de ley Fisper como propuesta de financiamiento sin quita de derechos, donde pagan más quienes más tienen. Tomamos como referencia aquellas políticas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que priorizan el trabajo, la producción, la justicia social y la presencia activa del Estado, porque son las que mantienen viva la esperanza de reconstruir la argentina que queremos y soñamos”, indicaron.

Por ello, “ratificamos nuestro compromiso con la organización, la unidad y la lucha de los y las trabajadores entrerrianos, convencidos de que el futuro se construye con más democracia, más derechos y más participación popular. Porque tenemos una definición clara y un norte inalterable: gobernar para el pueblo y legislar para los trabajadores”, señalaron.

Por último, informaron que se decidió realizar un nuevo encuentro en julio “para seguir fortaleciendo la militancia, la organización y la unidad de los/as trabajadores/as”.