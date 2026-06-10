Bagnat en el Senado: “Lo importante es que haya una visión reparadora y contenedora del sistema a largo plazo”

Minutos antes del inicio de su exposición ante las comisiones del Senado que tratarán el proyecto de reforma previsional, el presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, adelantó que el objetivo es que “haya una visión reparadora y contenedora del sistema a largo plazo”.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) poco antes del inicio de la reunión de las comisiones, Bagnat expresó que “es un momento importante para poder responder a todas las inquietudes que tengan los senadores y diputados tendientes a profundizar ese diagnóstico que se ha hecho hasta acá”.

En cuanto a su exposición, adelantó que “se hará una introducción y creo que pasaríamos rápidamente a contestar las preguntas e inquietudes”.

Sobre los pasos a seguir, refirió que “la ley y la redacción de los artículos es lo realmente gravitante de este proceso, es una ley que hay que cumplir, y estaremos muy atentos a que haya una visión de largo plazo, una visión reparadora y contenedora del sistema a largo plazo que es lo que es difícil de congeniar, porque hay visiones más de inmediatez”.

“Trataremos que entiendan cómo inexorablemente el sistema, por un tema natural, va a llegar a puntos de crisis muy agudos si no se contienen. Se intentará defender eso y que sepan que, cuanto más nos alejemos del modelo duro que se planteó tanto en los vectores como en el proyecto, menos chances tiene el sistema de sobrellevar el desafío de jubilar a 120.000 personas que están en el Estado, y que se van a jubilar en algún momento”, planteó.