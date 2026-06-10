A un año de OSER: hay marcadas diferencias entre el balance del gobierno y el de Asamblea de Afiliados

Se cumplió un año desde que el Gobierno de Entre Ríos desarticuló el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y creó la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

El balance del gobierno

Durante este primer año, la obra social registró 290.869 prestaciones más que en el período anterior. El incremento se reflejó en más consultas médicas, internaciones, prácticas y cobertura de medicamentos, consolidando una mayor capacidad de respuesta en toda la provincia.

"El primer año de OSER demuestra que ordenar no es recortar. Ordenar es garantizar que los recursos estén puestos donde tienen que estar: en las prestaciones, en los medicamentos, en las cirugías y en la atención de nuestros afiliados", afirmó el presidente de la entidad, Mariano Gallegos.

Uno de los avances más significativos fue la resolución de 1.100 cirugías que permanecían demoradas por falta de provisión de prótesis. La regularización permitió dar respuesta a pacientes que aguardaban intervenciones desde hacía tiempo y atender una situación que se había convertido en una deuda pendiente dentro del sistema.

En paralelo, OSER fortaleció su red de atención mediante la ampliación de convenios con prestadores, que pasaron de 86 a 153 acuerdos activos. Este crecimiento permitió incorporar más médicos, sanatorios, laboratorios y farmacias, ampliando las opciones de atención para los afiliados en distintos puntos de Entre Ríos.

Según la información oficial difundida por el Gobierno, la cobertura farmacéutica también mostró avances. La implementación de la receta electrónica permitió modernizar procesos y acompañó un incremento en la cantidad de medicamentos cubiertos, junto con una administración más eficiente del gasto destinado a este sector.

La transformación alcanzó además la atención cotidiana de los afiliados. Durante este período se impulsó la digitalización de trámites, se fortaleció la plataforma Mi.OSER, se inauguró una nueva oficina y se avanzó en la refacción de 15 sedes distribuidas en el territorio provincial.

Los cambios prestacionales fueron acompañados por una reorganización administrativa que permitió destinar una mayor proporción de recursos a la cobertura de salud. Mientras en 2024 el 77 por ciento del gasto estaba orientado a prestaciones, en 2025 esa participación alcanzó el 88 por ciento.

La postura de los afiliados

Por otro lado, la Asamblea de Afiliados en Defensa del Iosper elaboró un informe crítico a un año de la desaparición de la obra social y la creación del nuevo organismo, consignó Página Política.

El 6 de junio pasado se cumplió un año de la sanción de la ley que previó la creación de la obra social OSER y la disolución del Iosper que tenía a su cargo las prestaciones de salud de estatales, docentes, judiciales, personal policial y jubilados.

En ese contexto, la Asamblea de Afiliados en Defensa del Iosper marcó que el gobierno aseguró que se estaba ante “una nueva etapa” que llegaba para “resolver todo lo que supuestamente estaba mal”. “Nos prometieron mejoras, éxito y eficiencia”, recordó la agrupación conformada en el marco del debate del destino de la obra social.

“Tenemos la responsabilidad ética y el compromiso de alzar la voz. Resistir no es un acto de confrontación, sino el ejercicio legítimo de nuestro derecho a expresarnos, a señalar aquello que permanece oculto y a visibilizar las realidades que el relato oficial, de manera sistemática, elige no mostrar. Es la convicción de no permanecer en silencio cuando están en juego derechos, transparencia y verdad”, expresaron.

Resaltaron que “el Ejecutivo habla de orden” pero que sin embargo “el afiliado vive una realidad marcada por la desazón: demoras injustificadas, rechazos de prestaciones y una burocracia que ha vuelto engorroso el acceso a nuestro derecho a la salud”.

Consideraron inaceptable que se pida paciencia a los afiliados “cuando los indicadores de la calidad prestacional han caído” y se ha visto “un incremento en los coseguros que supera ampliamente a la inflación” y que “muchos fármacos esenciales simplemente han desaparecido del vademécum”.

“Defender la salud es defender la dignidad humana, porque cuando se vulnera el acceso a la atención sanitaria, no solo se afectan servicios, sino también la calidad de vida, la tranquilidad y el bienestar de toda la comunidad”, se apuntó y se hizo notar que las prestaciones de OSER no se enmarcan en “salud pública” sino que se trata de “un sistema financiado por los aportes y contribuciones de los trabajadores del Estado”. “Los afiliados somos los dueños de nuestra obra social. Que el Ejecutivo haya tomado el control de esta caja no le otorga la potestad de degradar el servicio ni de perseguir a quien se atreve a exigir respuestas”, reclamaron.

“¿Quién explica la necesidad de los recurrentes viajes de los afiliados para obtener una cobertura? ¿Quién se hace cargo de que un alto porcentaje de nuestra masa de afiliados, en un contexto de crisis, deba recurrir a créditos asistenciales para pagar un coseguro que hace un año era accesible? Hasta acá llegamos. Estamos cansados de las falacias y de las explicaciones que nunca llegan”, criticó la Asamblea que reclamó “hechos concretos”.

Ante el debate de la reforma previsional, que se inició en la Legislatura de la provincia, la asamblea se preguntó: “¿Seguiremos delegando nuestro futuro sin cuestionar las medidas? La defensa de nuestros derechos comienza cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en protagonistas de nuestro propio destino”, convocó la organización.