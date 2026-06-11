AGMER ratificó el rechazo a la reforma previsional en el Senado y afirmó que "el 82% móvil se reduce al 60%"

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) reiteró este miércoles su rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno provincial durante su exposición ante las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado, que analizan la iniciativa del Poder Ejecutivo.

El secretario general del gremio, Abel Antivero, señaló que la participación de AGMER tuvo como objetivo expresar la oposición a la propuesta oficial y exponer los argumentos que, según el sindicato, demuestran que la reforma afectará tanto a jubilados como a trabajadores en actividad.

"Fue una exposición para mostrar nuestra negativa a cualquier reforma previsional y explicar por qué no estamos de acuerdo. También caracterizamos el proyecto y explicamos por qué es una falacia que se sostenga el 82 por ciento móvil", afirmó el dirigente en declaraciones al programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza.

Según indicó, durante la reunión coincidieron en sus planteos los gremios docentes AGMER, AMET, UDA y Sadop. "Más que un debate fue una exposición. Hubo algunas preguntas de legisladores de la oposición, pero fundamentalmente una actitud de escucha", resumió.

"No están los votos asegurados"

Consultado sobre el escenario legislativo, Antivero insistió en que la aprobación de la reforma aún no está garantizada.

"No tenemos los porotos contados. No todo está resuelto y lo seguimos sosteniendo", afirmó. En ese sentido, consideró que las reuniones mantenidas con senadores en distintos departamentos y las exposiciones en comisión generan interrogantes sobre aspectos centrales del proyecto.

El dirigente destacó especialmente el diálogo mantenido con la senadora Nancy Miranda Domínguez, quien —según relató— se acercó a conversar con representantes gremiales una vez concluida la reunión.

"Hay una actitud de escucha y van quedando algunas dudas. Nosotros mostramos con casos concretos que muchas de las cosas que se dicen públicamente no son así y eso genera interrogantes", sostuvo.

Cuestionamientos al cálculo jubilatorio

Uno de los principales ejes de la crítica sindical apunta a la modificación en la forma de calcular el haber inicial.

Antivero cuestionó el argumento oficial de que la reforma preserva el 82 por ciento móvil y sostuvo que la ampliación del período de cálculo de los últimos 10 a los últimos 20 años provocará una reducción efectiva de los ingresos previsionales.

"Al tomar los últimos 20 años en lugar de los últimos 10, ese 82 por ciento móvil se licúa y termina siendo aproximadamente un 60 por ciento", afirmó.

Para ejemplificar, planteó el caso de un docente que durante su carrera fue ascendiendo desde cargos de maestro de grado hasta funciones directivas. Según explicó, incorporar salarios percibidos muchos años antes de la jubilación reduce considerablemente el promedio salarial utilizado para determinar el haber.

Además, sostuvo que los efectos no alcanzarían únicamente a quienes se jubilen en el futuro.

"Cuando se habla de derechos adquiridos y de que a quienes ya están jubilados no les va a afectar, tampoco es así. El cálculo de haberes termina impactando también sobre quienes ya están retirados", aseguró.

Críticas al discurso oficial

Durante la entrevista, Antivero también cuestionó otros argumentos utilizados por funcionarios provinciales para defender la reforma.

Entre ellos mencionó las referencias al déficit de la Caja de Jubilaciones y las comparaciones realizadas con otros gastos provinciales.

"Se repiten afirmaciones que buscan impactar en la opinión pública, pero que no tienen rigor científico ni contable", afirmó.

Asimismo, sostuvo que existe una estrategia orientada a enfrentar a los trabajadores estatales con el resto de la sociedad.

"Se intenta construir la idea de que los empleados públicos tenemos privilegios. Nosotros también somos entrerrianos y también pagamos impuestos", expresó.

Regímenes especiales y condiciones laborales

Otro de los puntos cuestionados por AGMER es el tratamiento que el proyecto prevé para los regímenes especiales.

El gremio rechaza la posibilidad de que quienes accedan a una jubilación anticipada deban continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria general.

Según Antivero, esa situación implicaría una reducción adicional de los ingresos previsionales y desconoce las particularidades de determinadas tareas docentes.

"Pensemos en una maestra jardinera de 58 años trabajando en una sala. ¿Eso es calidad educativa? Nosotros entendemos que no", planteó.

El dirigente sostuvo que existen estudios que registran patologías físicas y psicológicas asociadas a determinadas funciones docentes y consideró que la reforma privilegia una mirada exclusivamente financiera.

"Con el argumento de la sustentabilidad de la Caja se deja de lado la perspectiva humana y solidaria respecto de los trabajadores", afirmó.

Continúa el acampe frente a Casa de Gobierno

En paralelo al debate legislativo, AGMER mantiene el acampe instalado en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

Antivero confirmó que la medida continuará mientras haya actividad parlamentaria vinculada al proyecto.

"Vamos a sostenerla mientras exista actividad legislativa. También buscamos construir consenso social y apoyo público a nuestro reclamo", señaló.

Según indicó, la protesta incluye actividades culturales y espacios de difusión destinados a visibilizar el rechazo sindical a la iniciativa oficial.

Posible judicialización

Por último, el secretario general de AGMER no descartó una eventual presentación judicial si la reforma es aprobada por la Legislatura.

"Si encontramos fundamentos legales para hacerlo, por supuesto que lo vamos a analizar. Sería irresponsable adelantar una definición, pero es una posibilidad que estamos evaluando", sostuvo.

Mientras tanto, el gremio continuará participando de las instancias de discusión parlamentaria y mantendrá las acciones de protesta en rechazo al proyecto previsional impulsado por el gobierno provincial.