Bodart en Paraná: afirmó que crece el apoyo a la izquierda y llamó a construir una alternativa al PJ y Milei

El dirigente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) e integrante del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Alejandro Bodart, sostuvo que existe un crecimiento del respaldo social hacia la izquierda y atribuyó ese fenómeno al desgaste del gobierno de Javier Milei y a la crisis de representación que, a su entender, atraviesa el peronismo. Lo hizo durante una visita a Paraná, donde encabezó un acto político en el club Unión Árabe junto a las dirigentes locales Nadia Burgos y Sofía Cáceres Sforza.

Bodart vinculó el crecimiento de la imagen positiva de la ex diputada nacional Miriam Bregman, reflejado en distintos estudios de opinión pública, con un proceso más amplio de acercamiento de sectores sociales al Frente de Izquierda. “Hay un hartazgo con Milei porque no ha cumplido nada y ha avanzado con medidas muy antipopulares, pero también porque se combina con una crisis muy grande del peronismo”, afirmó.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, el referente nacional del MST consideró que parte de la ciudadanía que anteriormente respaldó al peronismo y también algunos votantes que acompañaron a Milei en 2023 hoy buscan nuevas referencias políticas. “Es un fenómeno aluvional que estamos viendo en los últimos dos o tres meses. Tiene a Miriam como referente, pero es un apoyo a una construcción más colectiva que es el Frente de Izquierda”, señaló.

Según Bodart, la decepción con los partidos tradicionales abrió una oportunidad para que la izquierda dispute espacios de poder más allá de la representación parlamentaria. “Las encuestas ya no son para sacar un diputado más o menos; lo que estamos discutiendo es la posibilidad de que haya una tercera fuerza que dispute de igual a igual el poder”, sostuvo.

Críticas a Milei y al peronismo

Durante la entrevista, el dirigente cuestionó tanto al gobierno nacional como a sectores del peronismo. Respecto de la administración libertaria, afirmó que impulsa medidas regresivas para trabajadores y jubilados, mientras que sobre el justicialismo consideró que ha tenido una actitud pasiva frente a esas iniciativas.

En ese marco, mencionó la discusión que atraviesa Entre Ríos en torno a la reforma previsional impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio y cuestionó a dirigentes opositores que podrían acompañar el proyecto. “Hay sectores del peronismo que terminan prestando los votos para reformas que perjudican a los trabajadores”, expresó.

También criticó a la dirigencia sindical vinculada al peronismo y aseguró que la izquierda ha ganado visibilidad por su participación en conflictos sociales y gremiales. “Cuando hay un problema en este país, los únicos que aparecemos somos nosotros”, afirmó.

“No vamos a acordar para llegar”

Consultado sobre las perspectivas electorales de la izquierda, Bodart descartó la posibilidad de construir alianzas amplias sin coincidencias programáticas. “No vamos a acordar para llegar al gobierno. Queremos hacerlo sobre la base de un programa de transformaciones profundas”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la construcción política del Frente de Izquierda debe apoyarse en la movilización social y no exclusivamente en la competencia electoral. “La fuerza fundamental para producir cambios es la de la calle. Lo electoral es un complemento, pero no lo esencial”, afirmó.

Antes del acto realizado en Paraná, el dirigente visitó el acampe que sostienen sindicatos y organizaciones frente a Casa de Gobierno en rechazo a la reforma previsional. “Lo primero que hice fue ir a conversar con los compañeros que están movilizados porque creemos que la fuerza social es clave para enfrentar estas políticas”, explicó.

Las propuestas de la izquierda

Durante la entrevista, Bodart sostuvo que un eventual gobierno de izquierda debería revertir buena parte de las medidas impulsadas por la administración de Milei. Entre ellas mencionó la reforma laboral, eventuales modificaciones previsionales y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, reiteró la postura histórica del Frente de Izquierda respecto de la deuda externa y planteó la necesidad de investigar su origen. “Con nosotros no sale un peso afuera sin antes solucionar los problemas de los jubilados, de la educación, de la salud y del trabajo”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje a los sectores progresistas que permanecen dentro del peronismo y los invitó a debatir una construcción política alternativa. “Si realmente quieren cambiar las cosas, están en el lugar equivocado. Todos los intentos de cambiar al peronismo desde adentro terminaron cambiando a quienes lo intentaron”, concluyó.